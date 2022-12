Sapete chi è Selvaggia Lucarelli fidanzata e compagna di Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli, in un’intervista a Oggi è un altro giorno, ha ricordato la sorpresa provata quando il pubblico ha reagito con forza al primo ballo che lui e Selvaggia Lucarelli hanno eseguito insieme. Ha commentato che si trattava della sua prima esperienza sotto i riflettori, che ha paragonato al suo “momento”. Ha poi parlato delle difficoltà che comporta il lavoro della moglie, spesso esposta ad attacchi personali e parole offensive, affermando di non riuscire a capire come lei riesca a perseverare, visto che lui stesso si sarebbe arreso dopo la terza puntata di Ballando, per la quale ha ricevuto un’ondata di insulti.

Lorenzo Biagiarelli ha dichiarato che ci sono stati molti malintesi su Selvaggia Lucarelli e che lui era disposto a fare qualsiasi cosa per cambiare le cose, anche a costo di mandarle un messaggio vocale con una copertina dei Pooh per chiederle di uscire. Era persino pronto a umiliarsi per farlo (ridacchia). Ritiene che si siano conosciuti a un livello più profondo, poiché avevano background, stili di vita e attività quotidiane diverse, ma hanno comunque trovato molti punti in comune.

Selvaggia Lucarelli: insieme a Lorenzo Biagiarelli dal 2015

Selvaggia Lucarelli è la compagna di Lorenzo Biagiarelli, concorrente della stagione 2022 di Ballando con le stelle e ospite di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno. Nonostante i 16 anni di differenza d’età, la giornalista e il social chef sono una coppia dal 2015. Secondo quanto riportato da DiPiù Tv, la Lucarelli ha dichiarato che “Lorenzo ha espresso per la prima volta il suo interesse per me sui social, rispondendo ad alcune persone che avevano fatto commenti negativi sul mio profilo”.

Il giudice di Ballando con le stelle è stato incantato da un messaggio vocale sotto forma di canzone cantata e suonata sulla melodia del Pensiero di Pooh. L’ha descritta come “decisamente bella” e l’ha spinta a uscire a cena con lui. Andarono in un ristorante di Milano e la serata fu molto piacevole. Quando hanno finito di mangiare, lei ha pensato che gli avrebbe concesso “un’altra uscita”. Ha condiviso questa storia con la trasmissione Domenica In.

Selvaggia Lucarelli: “Lorenzo è il classico buono”

Durante uno degli incontri di Mara Venier, Selvaggia Lucarelli ha definito il suo compagno, Lorenzo, “il classico bravo ragazzo: chiaro, generoso e onesto”. Inoltre, ha raccontato di come il problema più grave della coppia sia stato risolto grazie a un suo gesto molto romantico: lei lo ha trovato ad aspettarla fuori casa con un mazzo di fiori in una mano e un cartello nell’altra con scritto “Stasera sei con me”. A quel punto, lei ha capito che lui era una persona che stava rischiando e investendo nella loro relazione….

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli condividono una casa a Milano con il figlio di lei, Leon Pappalardo, e da un paio di mesi anche il padre di lei vive con loro. Sui social media la Lucarelli allude spesso e scherzosamente al forte legame tra il padre e Biagiarelli.