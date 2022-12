Sapete chi è Simon & the Stars e chi è Simone Morandi? La verità

Simone Morandi è riconosciuto da tutti come Simon & the Stars, l’astrologo più noto e amato su Internet. D’altra parte, non tutti conoscono la sua doppia vita. Alcuni lo definiscono l’Alberto Angela della TV italiana, anche se lui preferisce essere conosciuto come Astro-Blogger e ha ben 36,1 mila sostenitori su Instagram. Morandi è tornato nell’ultima puntata di Vieni da me, la trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo. L’astrologo ha rilasciato una dichiarazione: “Da quando comunico l’astrologia per me è più essenziale dell’oroscopo e delle previsioni”.

Simon & The Stars: “Faccio più soldi con…”

Simone Morandi, o Simon & The Star, è un Acquario e si dice che già alla giovane età di sette anni fosse completamente assorbito dallo studio dell’astrologia. Il suo naso era sempre rivolto verso il cielo, e questo lo ha portato alla materia. Nella vita avrebbe fatto altre cose, finché non incontrò Luida De Giuli, un’importante astrologa, che notò la sua attitudine per questo campo. In seguito, acquistò il suo primo libro sull’argomento e si dedicò a questa scienza.

Nonostante sia un astro-blogger, non molti sanno che Simone è in realtà un avvocato e uno specialista di copyright. Questi due campi sembrano essere agli antipodi, tuttavia i suoi clienti sono soddisfatti o appagati dai suoi servizi. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha rivelato che non guadagna molto con l’astrologia, se paragonata alla sua attività di avvocato.

