Sapete chi è Simona Izzo moglie di Ricky Tognazzi?

Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono considerati una coppia solida e duratura nel mondo dello spettacolo. Si sono sposati nel 1995, ma il loro rapporto va avanti da anni. Tuttavia, non è sempre stato facile per loro, come ha raccontato Tognazzi al Corriere della Sera: “Le nostre rispettive situazioni familiari non erano facili, facili… Io provenivo dalla mia unione con Flavia Toso, da cui era nata nostra figlia Sarah e anche lei aveva avuto un marito, Antonello Venditti, un figlio, Francesco… Insomma, una faccenda complicata”. Izzo e Tognazzi sono entrambi attori, sceneggiatori e registi noti in Italia.