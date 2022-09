Sapete chi è Sylvester Stallone? Età, carriera, film, biografia, Rocky e Rambo

(New York, 1946) Regista e attore americano. Nonostante le sue limitate risorse di recitazione, è riuscito come eroe di film d’azione negli anni ’80 e ’90, recitando in film di successo come Rocky (1976) e Cornered (1982), continuati in numerosi sequel.

Nato in una famiglia molto umile, in undici anni fu espulso da quattordici scuole, ma grazie al suo fisico muscoloso ottenne una borsa di studio atletica. Ha anche frequentato corsi di teatro all’Università di Miami, dove gli è stato assicurato che la recitazione non faceva per lui. Ha svolto vari lavori, ma, determinato a diventare un attore, è apparso in film pornografici nel 1970.

Dopo alcune fugaci e curiose apparizioni sul grande schermo (come il suo piccolo ruolo nel 1971 in Le banane di Woody Allen ) , nel 1974 ha interpretato uno dei ruoli principali nel film a basso budget I signori di Flatbus , e nei successivi anno ha recitato in ruoli secondari in altri film. Determinato a diventare una star, gli è venuta l’idea di scrivere una propria sceneggiatura: in tre giorni ha completato la prima stesura di Rocky , la storia di un pugile che ci riesce nonostante tutti gli ostacoli; a quanto pare l’idea gli è venuta mentre guardava una partita di Cassius Clay .

Stallone ha venduto la sceneggiatura per una somma relativamente piccola (ma con una grande quota dei potenziali profitti) a condizione che fosse scelto per il ruolo del protagonista. Il film è stato il successo al botteghino del 1976 e ha vinto l’Oscar per il miglior film, il miglior regista e il miglior montaggio; dall’oggi al domani, è diventato un attore affermato e ha realizzato un bel profitto per la sua quota di profitti.

Sylvester Stallone ha continuato la sua ricerca per controllare i suoi film, scrivendo o collaborando alla sceneggiatura e, in alcuni casi, dirigendoli personalmente. Ha ottenuto grandi successi nei quattro sequel di Rocky ( Rocky II , 1979; Rocky III , 1982; Rocky IV , 1985; Rocky V , 1990) e con la saga dei tre violenti film di Rambo, iniziata con Cornered (1982) e lui seguito con Rambo (1985) e Rambo II (1988).

Sebbene i critici ritenessero che non avesse ancora imparato a recitare e alcuni comici imitassero le sue vanterie maschiliste e il suo discorso poco articolato, la verità è che Sylvester Stallone è riuscito a rimanere una superstar per molti anni. All’inizio degli anni ’90, ha provato a fare commedie, ma con scarso successo. Il suo ritorno al cinema d’azione nel 1993 lo pone al fianco di Arnold Schwarzenegger , Bruce Willis e altre figure del genere. Altri film degni di nota nella sua filmografia sono Hell’s Kitchen (e regia, 1978), Locked Up (1989), Tango and Cash (1989), Maximum Risk (1993), Demolition Man (1993), The Specialist(1994), Assassins (1995), Judge Dredd (1995), Panic in the Tunnel (1996), Cop Land (1997), Get Carter (2000) e D-Tox (Killer Eye) (2001).