Sapete chi è Valentina Lodovini? età, film, vita privata, compagno, figli, fisico, Instagram

L’ospite di oggi, Valentina Lodovini, si vedrà nei prossimi giorni nel film Vicini di Casa, che vedremo prossimamente su Rai 1. Il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1, Domenica, vedrà oggi la partecipazione di Mara Venier. L’attrice Valentina Lodovini, che prossimamente apparirà nel film Vicini di Casa, sarà intervistata oggi nel talk show più seguito e popolare di Rai 1. E sulla sua vita privata.

Valentina Lodovini è single o fidanzata?

Della carriera di Valentina Lodovini, dei suoi numerosi successi, dei suoi film, del suo amore per il grande schermo e per il teatro, non sappiamo praticamente nulla, perché è sempre reticente e inavvicinabile. In passato potrebbe aver avuto una relazione con il regista Marco Risi. Tuttavia, è solita tenersi lontana dalla stampa e dai paparazzi. È difficile immaginare che abbia avuto una relazione significativa con Risi, dal momento che è una persona così timida e riservata.

La storia d’amore lunga 6 anni

In un’intervista a Vanity Fair, Valentina Lodovini ha descritto la sua relazione come piena di passione. L’ha vissuta per sei anni, dal 2010 al 2016. “Ora mi rendo conto che il per sempre e il mai non dovrebbero far parte del vocabolario degli scambi sentimentali. Era un amore incondizionato, ma ora mi rendo conto che dovrebbe essere qualcosa di più. Continuo a trascinare le relazioni, perché non riesco a lasciarle andare. Forse, a volte, ho perso tempo. Attualmente è seguita da molte persone sui social media, quindi sembra che non voglia parlare di nulla. Ama i viaggi e la solitudine, ma vuole ancora lasciar andare i bei sentimenti. Per quanto riguarda i figli, ha ammesso di essere ignara della necessità di averne.

È difficile immaginare una vicina di casa più attraente di Valentina Lodovini, famosa per la sua capacità di recitazione oltre che per il suo fascino naturale e la sua facilità di espressione. Forse proprio per la sua capacità di recitare, oltre che per la sua bellezza e la sua capacità di giocare alla “normalità”, è adorata da uomini e donne. Attualmente è impegnata in un film con Paolo Costella, Vicini di casa, in cui compare accanto a Claudio Bisio, Vittoria Puccini e Vinicio Marchionini. Vogliamo saperne di più sul suo amore per il cibo e lo sport.

A molte attrici italiane viene chiesto di dimagrire in modo significativo per meglio adattarsi alle forme delle loro controparti italiane. Valentina Lodovini, tuttavia, ha una visione diversa della questione. “Non credo di essere adatta a certi ruoli perché sono troppo grassa”, ha dichiarato a Grazia. “Tuttavia, nessun regista è riuscito a farmi venire la malattia del six-pack. Porto con orgoglio la mia taglia 4 di reggiseno e non faccio la modella”. Ha anche chiarito al Corriere della Serra che si considera una donna “normale”. “Credo che molti registi mi scelgano proprio per questo motivo”, ha spiegato. “Il mio fisico è sicuramente un mio punto di forza, ma la sua bellezza e la sua personalità sono innegabili, così come le altre sue capacità.

Alla domanda se si sente a disagio quando è nuda, Valentina Lodovini, che ha anche confessato di essere a disagio in costume, ha risposto: “Non indosso un costume, quindi non mi sembra un costume. Al cinema, di solito, mi spoglio perché non mi va di essere “spezzata”: è il regista a decidere se è necessario un nudo. Poi, mi rivedo e voglio nascondermi. Sono una 42enne e non mi hanno voluta per un calendario di attrici, quindi tutta 38enne. Tuttavia, non sono a dieta, amo mangiare e non mi sento a disagio in costume.