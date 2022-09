Sapete chi era Tyrone Power, padre di Romina Power? Età, figli e morte

Tyrone Edmund Power Jr. (1914-1958) è stato un popolare attore cinematografico americano e padre di una cantante che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, Nina Power.

L’attore Tyler Power è stato una star del cinema americano degli anni Trenta e Quaranta. È assunto per aver interpretato eroi malinconici e spesso tragici, ma anche per il suo aspetto affascinante. La sua carriera si estende dagli anni ’30 agli anni ’50.

Le parole del necrologio di Tyron Sr. ci fanno capire come egli fosse figlio d’arte e come abbia seguito le orme del padre, attore del cinema muto morto nel 1931. Anche sua madre, Helen Emma Reaume di “Patia”, ebbe una breve carriera di attrice. Tyron partecipa anche alla Seconda Guerra Mondiale come aviatore nel Corpo dei Marines.

Tyrone Power: età, altezza e carriera

Nome : Tyrone Edmund Power Jr.

: Tyrone Edmund Power Jr. Data di nascita : 5 maggio 1914

: 5 maggio 1914 Data di morte : 15 novembre 1958

: 15 novembre 1958 Luogo di nascita : Cincinnati, Ohio, America

: Cincinnati, Ohio, America Luogo di morte : Madrid, Spagna

: Madrid, Spagna Età : 44 anni

: 44 anni Segno zodiacale : Toro

: Toro Altezza : 1, 80 m

: 1, 80 m Professione: attore

Chi è la moglie di Tyrone Power

Si è sposato tre volte e ha divorziato due volte. La causa dei divorzi sono state le relazioni extraconiugali che hanno portato alla fine delle relazioni sia con l’attrice francese Annabella che con Linda Christian. Dal matrimonio con Linda Christian sono nate Romina e Taryn. Mentre era sposato con Deborah Ann Montgomery Minardos, che morì poco dopo il matrimonio, ebbe il suo terzo figlio, Tyrone William IV. Anche lui è diventato un attore.

Come è morto Tyrone Power Jr.

L’attore americano Tyrone Power morì di infarto il 15 novembre 1958, mentre girava Salomone e la regina di Saba a Madrid. Dopo aver girato un duello con l’attore George Sanders, Power fu colto da un malore e trasportato d’urgenza in ospedale. Il dramma consegnerà per sempre alla storia del cinema mondiale. La sua tomba si trova all’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, in California. Cimitero delle stelle che si trova proprio sulla collina di Hollywood.