Scontro auto-bus, sale a 3 il bilancio delle vittime: Kevin, 17 anni, è morto nella notte

Un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Torino ha causato la morte di tre persone, tra cui Kevin Esposito, 17 anni, di San Mauro. Le condizioni della quarta vittima, un ragazzo di 16 anni, sono ancora critiche.

All’ospedale Giovanni Bosco i medici hanno tentato di tutto, lo hanno operato più volte e hanno cercato di rianimarlo, ma con il passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate sempre di più e alla fine non c’è stato nulla da fare. Con il passare delle ore, gli amici che si erano recati in gruppo all’ospedale per ricevere notizie, appresero l’ultima terribile notizia. A questo punto si sono resi conto che Kevin, insieme ad altri due giovani morti in seguito all’incidente, era incluso.

Edoardo Lapertosa, 28 anni, scriveva testi di musica rap nel tempo libero mentre lavorava in una birreria. Alessia Panetta aveva solo 16 anni. Un quarto occupante del veicolo, che ieri ha subito due interventi chirurgici, è ancora in terapia intensiva in condizioni critiche. Anche lui ha 16 anni.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno assistito a una scena drammatica: parti della carrozzeria e del motore dell’auto volavano per tutta la strada, intrappolando le persone all’interno delle lamiere contorte. I vigili del fuoco hanno dovuto liberarle.