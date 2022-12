Vi ricordiamo chi è Alba Parietti? Età, carriera, curiosità, marito, compagno e figlio

Alba Parietti è un personaggio noto della televisione italiana. Ha una certa notorietà come commentatrice e intrattenitrice. Ecco alcuni fatti sulla sua vita privata: Conosce Selvaggia Lucarelli da molti anni, con la quale però ha avuto delle controversie. Ha lavorato a lungo nel mondo dello spettacolo e ha conosciuto diverse persone. Ha parlato del coronavirus che ha scoperto dopo i test sierologici e delle persone che ha baciato.

Chi è Alba Parietti? Biografia e carriera

Il 2 luglio 1961 nasce a Torino Alba Parietti, sotto il segno del Cancro. Il padre Francesco era un partigiano, mentre la madre Grazia Dipietromaria era un’artista e scrittrice. Ha iniziato a lavorare come produttrice televisiva in Piemonte nei primi anni Ottanta, prima di fondare due emittenti televisive a Torino nel 1980 come Videogruppo e GRP Televisioni. Pur avendo fatto esperienza in Rai e Mediaset negli anni ’80, ha ottenuto il primo grande successo con Galagol, un programma televisivo per bambini su Telemontecarlo. In seguito, la sua carriera è cresciuta costantemente. Nel 1992 sale sul palco dell’Ariston, l’anno successivo al Dopofestival, e su Rai 1. Sarà anche a Domenica In. TV e cinema, poiché Alba appare anche in alcune commedie. Nel 2021 partecipa a Tale e Quale, uno dei programmi più seguiti della Domenica In di Carlo Conti.

Alba Parietti: la vita privata

Mentre Alba Parietti è circondata da molte voci su amori contrastati e passionali, la stessa showgirl ha dichiarato in un’intervista a Libero: “Sono attratta da amori malati e tormentati, ci sto molto male ma li cerco… Non mantengo buoni contatti con Cristiano De André e Christopher Lambert, anche se stanno insieme da oltre 30 anni”. Da quando ha divorziato da Franco Oppini nel 1998, è stata legata a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Christopher Lambert e Cristiano De Andrez. Tuttavia, in un’intervista a Libero, ha dichiarato di non aver mantenuto buoni rapporti con loro, nonostante siano stati legati per oltre 30 anni.

Nel maggio 2019, Alba Parietti ha raccontato la sua relazione con Ezio Bosso durante Belve: “È stato un grande fascino e sono stata sedotta in maniera totale da quest’uomo che ho trovato irresistibile”, ha detto. “Un grande, immenso artista ed è un uomo che ha una capacità di seduzione immensa, che unita all’arte è un siero”. Dopo la morte del pianista, avvenuta nel maggio 2020, la Parietti ha parlato di lui nel programma Io e Te. “Non ho ancora realizzato la sua scomparsa. Era un uomo di grande intelligenza, e un uomo difficile. Gli volevo molto bene”, ha raccontato.

All’inizio del 2020, la Parietti ha mantenuto una buona relazione con Giuseppe Lanza di Scalea, un principe discendente da una famiglia nobile. Anche lei ama condividere foto e aggiornamenti quotidiani su Instagram. Nel 2022 si vocifera di una relazione che sarebbe importante per Alba, tanto che l’uomo Fabio Adami, figlio della conduttrice, avrebbe già conosciuto il figlio. Inoltre, secondo Dagospia, i due avrebbero già pianificato il matrimonio, a conferma della grande intesa e del desiderio di Alba di vivere al meglio questo amore.

Chi è il compagno di Alba Parietti, Fabio Adami?

Adami è nato nel 1967 ed è un rappresentante di Poste Italiane che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Curiosità su Alba Parietti

Nel 1994 ha condotto il primo programma di Striscia la Notizia (The Line That Never Breaks). Ha debuttato come cantante con il nome d’arte Alba, per poi diventare una donna che canta in inglese. Nonostante si sia sottoposta a un intervento chirurgico che le ha permesso di avere labbra carnose e qualche seno in più, nel 2015 ha dichiarato di essere spaventata dalla chirurgia e che non si sarebbe sottoposta a tale intervento se avesse potuto tornare indietro nel tempo. Ha avuto un grave incidente d’auto quando era con Lanza di Scalea ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2017, Alba Parietti si è scontrata con Selvaggia Lucarelli, una blogger presente nello show come giudice. La Parietti è stata molto attenta a mantenere i contatti con i suoi fan, rispondendo spesso ai commenti sui social. Era anche molto attenta al rapporto con i suoi fan, rivolgendosi spesso a loro. Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2017, ha spesso ingaggiato una guerra verbale con Selvaggia Lucarelli, una blogger presente come giudice. La Lucarelli ha chiesto un risarcimento monetario alla Parietti in cambio dello scontro verbale avuto in trasmissione, e la showgirl ha risposto pubblicando un appello ai suoi fan, chiedendo loro di aiutarla a trovare prove contro la Lucarelli.

Sulla scia del caso Weinstein, Alba Parietti si è unita alla schiera di donne che hanno subito molestie da parte di uomini del mondo dello spettacolo. All’età di 17 anni è stata molestata da un produttore, di cui però non ha fatto il nome. A causa de Le Iene, nel 2017 ha conosciuto il suo aguzzino Lucio, che l’ha attaccata sui social media per mesi. Morgan è suo grande amico. Sui social media ci sono numerose foto che li ritraggono insieme.

In un’intervista rilasciata a Cusano Campus Radio, ha parlato di come gli uomini l’abbiano descritta come la Tigre: “Quello che gli uomini possono effettivamente chiamare me è “la tigre”. Dopo la morte della mamma mi sono resa conto che posso avere lo stesso effetto anche sugli uomini. Mi temono quando sono in gabbia, ma sono disposti a guardarmi con timore al di fuori di essa. Hanno paura di una tigre allo zoo, ma quando capiscono che non ha cattive intenzioni vogliono portarla a casa”. Ama gli animali e ha due cani, Toto e Venghi. In un’intervista a Novella 2000 dice anche di apprezzare la qualità dei rapporti con le sue ex, tanto da aver dato il loro nome ai suoi cani e gatti. Era molto legata alla madre, che soffriva di problemi psichiatrici, e allo zio schizofrenico, e nel suo lungo post su Facebook ha scritto che ringraziava i fan per il loro affetto in un momento molto delicato. Erano molto legati l’uno all’altra, come ha spiegato lei stessa a Today is Another Day.

In un post su Facebook ha raccontato di aver avuto un cancro al collo dell’utero nel 1997 e di essere stata operata d’urgenza. Nonostante i ripetuti inviti, la showgirl ha rifiutato di partecipare a qualsiasi reality show per non danneggiare la sua immagine pubblica. Tuttavia, ha anche confermato che li guarda da casa sua. Non guarda i reality show, ma nel 2021 ha scelto di partecipare a un talent come Tale e Quale Show, che ha debuttato su Rai 1, una delle principali reti televisive italiane. È stata tra i concorrenti chiamati a calarsi nel personaggio man mano che lo show avanzava di settimana in settimana (comprendendo anche Rai 1).

Chi è l’ex marito di Alba Parietti, Franco Oppini

Alba Parietti ha sposato Franco Oppini, dal quale ha avuto l’unico figlio, Francesco. Alba vive in una spettacolare villa a Roma, ricca di pezzi d’antiquariato barocco, tra cui specchi con cornici dorate, una cabina armadio e una scarpiera grande quasi quanto una stanza! C’è anche una piscina, perfetta per godersi le giornate di sole con gli amici. Oltre alla sua casa di Roma, vive anche a Ibiza.

Quanto guadagna Alba Parietti

Non conosciamo con esattezza il patrimonio di Alba Parietti, ma secondo Caffeinemagazine la showgirl guadagnerebbe circa 1500 – 2000 euro a ospitata.

In generale, durante un’intervista riportata dal portale sabellifioretti.it, ha dichiarato che guadagna «molto», e che il suo patrimonio fa invidia a un calciatore di Serie A. Insomma, sicuramente non poco!