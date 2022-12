Vi ricordiamo chi è Sergio Friscia? Età, biografia, moglie, figli e vita privata

Tutto quello che c’è da sapere su Sergio Friscia è contenuto in questa sezione di risposte: dalle sue imitazioni ad alcune curiosità sportive!

Sebbene sia un caricaturista affermato e di talento, Sergio Friscia ha inseguito il suo sogno di diventare un artista affermato e a tutto tondo fin da quando era un ragazzino. Grazie al suo talento di comico e caricaturista, Friscia è riuscito a diventare uno dei personaggi più noti della comicità italiana. Quali altri fatti dobbiamo conoscere su di lui? Scopritelo con alcune interessanti informazioni!

Chi è Sergio Friscia

Nome e cognome: Sergio Friscia

Data e luogo di nascita: 27 aprile 1971, Palermo

Segno zodiacale: Toro

Professione: Comico, conduttore, attore

Social: Instagram

Sergio Friscia, biografia e carriera

Dopo aver completato gli studi liceali a Palermo, Sergio Friscia si è trasferito a Roma per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo aver fatto la gavetta come disk jockey e intrattenitore, all’inizio degli anni ’90 inizia ad apparire in televisione in alcune emittenti siciliane. Solo pochi anni dopo è approdato sulle reti nazionali, facendosi conoscere come attore e showman, oltre che come comico.

Il suo esordio sembra essere avvenuto nel 2013, quando Friscia ha dato vita al tg satirico di Striscia la Notizia con un’imitazione di Beppe Grillo, seguito da molti altri: dal commissario Montalbano a Piero Pelù, passando per Alessio Ventura. A Mezzogiorno in famiglia si è alternato per anno di trasmissione. Nel 2016 è stato il conduttore di Ah Ah Car su Rai 4, mentre nel 2021 è stato al servizio di Striscia la Notizia con Roberto Lipari: Incontrada e Siani, che ha ricevuto il testimone, glielo ha ceduto. Ha continuato a viverlo anche nel 2022.

La vita privata di Sergio Friscia

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, abbiamo molte informazioni su Sergio Friscia, ma sulla sua vita privata è sempre stato molto riservato. Nonostante la sua notorietà, infatti, non si conoscono le sue precedenti relazioni. Nel corso di un’intervista rilasciata a Buttanissima, una rivista siciliana, Sergio Friscia ha dichiarato di vivere a Roma (il quartiere non è noto) e di considerare Palermo come la sua futura casa, ma di non aver mai comprato una casa lì perché spera di tornare prima o poi nella sua città natale.

Sergio Friscia in 8 curiosità

Sergio Friscia ha la straordinaria capacità di amare due cose allo stesso tempo. Oltre alla comicità, ha sviluppato una passione per il karate. Come cintura nera di quest’arte marziale giapponese, ha allenato anche molte altre persone. Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono due dei suoi compagni più frequenti su Instagram. Quando a Picone è stato diagnosticato il Covid-19, Friscia ha preso il posto di Striscia la Notizia come conduttore. È molto popolare anche tra i conduttori di Striscia la Notizia, Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Nonostante le numerose apparizioni televisive e radiofoniche, i guadagni di Sergio Friscia non sono noti.

Una volta è stato espulso dall’asilo per aver dato prova delle sue doti di attore. Il piacere maggiore è stato quello di essere dichiarato in grado di recitare in uno show televisivo come attore, staccandosi dall’appellativo di solo comico. Ha una gatta bianca con gli occhi azzurri di nome Bianca. In un’intervista rilasciata a la Repubblica, ha raccontato il suo disgusto nel mangiare i ricci di mare, oltre ad essere goloso di dolci. Ama cucinare e pescare, ma ha meno successo con i dolci. Preferisce la cucina siciliana, ma gli piace anche il sushi.