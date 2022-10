Vuoi sapere chi è Andrea Roncato? Età, ex moglie, figli, biografia e carriera

Andrea Roncato è nato il 7 marzo 1947 a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. La sua carriera inizia quando inizia a recitare con Gigi Sammarchi, che diventerà il suo partner per quasi vent’anni e con quale il lavorerà in alcuni dei più noti locali della città.

Debutta al cinema nel 1971 in Una scommessa a testa, in un cast di cui fanno parte anche Nino Manfredi e Bud Spencer, e continua a lavorare stabilmente in televisione e al cinema per tutti gli anni Settanta. Oltre ad apparire in diverse commedie romantiche (tra cui La maestra e La ragazza di Roma), ha interpretato anche ruoli più drammatici (come il padre che vuole che la figlia paghi per i suoi errori) accanto a una star come Sophia Loren e Ornella Muti. Dal 1986 al 1992, Roncato ha condotto un programma settimanale di musical/varietà; in seguito,

Tra i suoi numerosi ruoli, ha condotto Sabato al circo e Le cose belle della vita. Negli anni Ottanta ha collaborato a diverse produzioni cinematografiche che lo hanno inserito di diritto nel filone della commedia all’italiana. Tra il 2002 e il 2008 ha preso parte a diversi cinepanettoni con la Boldi-De Sica, mentre tra il 2008 e il 2010 è apparso in alcune serie televisive drammatiche come Carabinieri.

Roncato, inoltre, è noto anche per aver partecipato ai film di Fantozzi.

Vita privata, ex moglie, seconda moglie e figli dell’attore di Fantozzi

La vita sentimentale di Andrea Roncato è sempre stata particolarmente chiacchierata. Lo stesso attore ha più volte raccontato di relazioni burrascose. Chiusa la relazione con Moana Pozzi, nel 1997 uscire a frequentare Stefania Orlando, di 19 anni più giovane. La loro relazione è stata spesso scossa da violenti dissidi soprattutto dai problemi di droga di cui Roncato soffriva. Dopo due anni di matrimonio, celebrati nel 1997, i due decidono di separarsi.

Nel 2011, Roncato ha conosciuto Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. Dopo alcuni anni di convivenza, i due si sono sposati nel 2017. L’attore non ha mai avuto figli dalle sue relazioni.