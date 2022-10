Vuoi sapere chi è Anna Ferzetti moglie di Pierfrancesco Favino?

Anna Ferzetti è la moglie dell’attore Pierfrancesco Favino, anche se i due non sono ancora sposati.

Anna Ferzetti è un’attrice affermata fin dagli anni Ottanta. Il suo amore per la recitazione nasce in teatro, ma presto passa alla televisione, dove interpreta ruoli in fiction di successo come “Una mamma imperfetta” e “Rocco Schiavone”. Il passaggio al cinema è quasi immediato. La vediamo infatti recitare nel film come “Il colore nascosto delle cose”, diretto da Silvio Soldini, e “Terapia di coppia per amanti”, firmato da Diego De Silva.

Anna Ferzetti è un'attrice italiana. È figlia di Gabriele Ferzetti, storico attore italiano. Al cinema, l'attrice ha debuttato ne La tigre e la neve (2005) di Roberto Benigni. Viene poi diretta dal regista Ozpetek in Un giorno perfetto (2008), in Due vite per caso di Aronadio (2010) e Sul mare di Alessandro D'Alatri (2010). Il grande successo è esploso per Anna Ferzetti con Una mamma imperfetta, serie tv e webserie scritta e diretta da Ivan Cotroneo, andata in onda sulla Rai, nel 2013, per due stagioni.

Anna Ferzetti e la relazione con Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti si sono incontrati per la prima volta a una festa a Roma 18 anni fa. Da allora non si sono più lasciati e insieme hanno due figlie, Greta e Lea, rispettivamente di 15 e 9 anni. Io due non sono sposati; Tuttavia, in un’intervista al Corriere del 5 gennaio, Anna ha parlato del matrimonio come di una scelta che stanno maturando: “Forse un giorno – chi lo sa – ci sposeremo festeggiando con gli amici”.

A proposito del matrimonio, la Ferzetti ha spesso ribadito che non lo ritengono importante. Ci hanno messo un po’ anche a passare alla convivenza. L’hanno fatto quando la primogenita Greta aveva già qualche mese. All’inizio, stavano in due appartamenti nello stesso palazzo. Nonostante questo sono una delle coppie più consolidate e stabili del mondo cinematografico italiano.