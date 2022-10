Vuoi sapere chi è Francesca Chillemi? Età, fidanzato, Can Yaman, vita privata e figli

Chi è Francesca Chillemi? È stata Miss Italia e oggi è un’eccellente attrice. Se il suo fidanzato sia Can Yaman, se abbia altri legami importanti e quale sia la sua vita privata sono parti della sua storia che non si conoscono. Tutti ricordiamo la sua interpretazione nel popolare show di Rai Uno Che Dio ci aiuti. Cosa possiamo sapere di Francesca Chillemi? Scopriamo di più su questa straordinaria donna italiana.

Chi è Francesca Chillemi: la sua scheda personale

Ecco la scheda personale di Francesca Chillemi:

Data di nascita : 25 luglio 1985

: 25 luglio 1985 Segno zodiacale: Leone

Professione: Attrice, Modella

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Barcellona Pozzo di Gotto

Altezza: 171 cm

Peso: 57 kg

Chi è Francesca Chillemi: la carriera

Francesca Chillemi si è imposta all’attenzione nazionale nel 2003, quando è stata incoronata Miss Italia. In seguito, la sua carriera è decollata. La Chillemi è diventata una modella ricercata prima di passare alla recitazione. Nel 2002 ha debuttato in Un medico in famiglia nel ruolo di Laura Flestero. La Chillemi ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico per la sua interpretazione nel film Che Dio ci aiuti, scritto e diretto da Giovanni Veronesi. Questo film è stato interpretato da Elena Sofia Ricci.

Chi è Francesca Chillemi: la vita privata

Francesca Chillemi vive a New York con il suo compagno, Stefano Rosso, e la loro figlia, Rania. Si sono conosciuti grazie a un amico comune, ma solo dopo molto tempo le cose hanno finalmente funzionato. Francesca ha conosciuto Stefano tramite un amico e, all’inizio, ha avuto solo un flirt, ma le cose sono andate avanti nel tempo fino a quando si sono messi insieme. Nel febbraio 2012, mentre era in vacanza a Miami, Francesca ha incontrato l’imprenditore cinematografico statunitense Jonathan Chetrit. Nonostante la relazione a distanza, la storia è andata avanti per diverso tempo prima della rottura definitiva.

Chi è Francesca Chillemi: Can Yaman e Viola come il mare

Chillemi interpreterà Viola nella serie televisiva RAI “Viola come il mare” nel 2021, accanto all’attore turco Can Yaman. Il film sarà girato a Roma e a Napoli. A proposito del suo personaggio, la Chillemi ha dichiarato: