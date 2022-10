Vuoi sapere chi è Marianna Morandi ex moglie di Biagio Antonacci?

Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi e dell’attrice Laura Efikian e prima moglie del cantante Biagio Antonacci, oggi sta bene. La coppia è stata insieme per 9 anni (dal 1993 al 2002) e da essa sono nati due figli: Paolo e Giovanni. Il loro legame era piuttosto profondo e, dopo aver preso la decisione di separarsi, hanno scelto di mantenere un ottimo rapporto fatto di rispetto e cordialità.

Biagio ha una nuova compagna, Paola Cardinale, diventata famosa per aver condotto insieme a Fulvio Collovati il ​​programma sportivo “Derby” in onda su Telenord. Nel 2021 Biagio diventa padre per la terza volta di un bambino. Insieme a Paola, ha scelto di chiamare il bambino Carlo. Per la Cardinale, invece, l’arrivo del “fiocco azzurro” l’ha resa mamma per la seconda volta, visto che nel 1999 ha dato alla luce Benedetta con il suo ex Massimo Brambati (ex calciatore, tra le altre, di Torino, Bari e Palermo).

Marianna Morandi, cosa fa oggi?

Marianna Morandi, figlia del cantante Gianni Morandi, è nata nel 1969. All’età di sette anni debutta come cantante con la canzone “Sei forte, papà!” incisa dal padre Gianni. La sua carriera si è sviluppata in teatro; dopo il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, ha iniziato la sua avventura come attrice teatrale. Nel 1998 recita anche nella miniserie di Canale 5 “La forza dell’amore”, al fianco di padre Gianni e di Elena Sofia Ricci.

Marianna Morandi è un’attrice italiana. Ha interpretato Giulia in Le madri, serie andata in onda su Rai 2. Ha interpretato anche il ruolo di Claudia in Un anno a primavera. Quest’ultimo telefilm è stato diretto da Angelo Longoni ed è andato in onda su Rai 3. Oggi Marianna vive a Bologna e lavora nella sua agenzia di comunicazione Joydis. Il suo profilo Instagram conta più di 26.000 follower e spesso condivide foto del suo passato.