Vuoi sapere chi è Morgan? Età, vero nome, biografia, figli, moglie o compagna

Il cantautore italiano Marco Castoldi, meglio conosciuto con il nome d’arte Morgan, è un musicista milanese di 49 anni. Fondatore della band di successo Bluevertigo, ha intrapreso una carriera da solista e ha partecipato a diversi talent show come giudice. A Sanremo 2020 si è esibito al fianco di Bugo e si è reso protagonista di un alterco in trasmissione. Attualmente è un concorrente di Ballando con le stelle dove balla in coppia con Alessandra Tripoli.

Nome Vero : Marco Castoldi

Nome d'arte : Morgan

Età : 49 anni

Data di nascita : 23 dicembre 1972

Segno Zodiacale : Capricorno

Luogo di nascita : Milano

Professione: cantautore e musicista

Altezza : 1,74 cm

Peso : 64 kg

Tatuaggi : Morgan ha due tatuaggi

Instagram ufficiale : @morganofficial

Canale YouTube: morgan

Biografia

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, è nato a Milano il 23 dicembre 1972. Cresciuto in un piccolo paese della Brianza monzese, ha sviluppato una precoce passione per la musica. Inizia a suonare la chitarra all’età di sei anni, ma poi passa al pianoforte. Studia al conservatorio ma non termina gli studi e sceglie il suo nome d’arte, ispirato a Henry Morgan, negli stessi anni.

È un fan della musica rock, del nuovo romanticismo e trae ispirazione da grandi come i Depeche Mode, David Bowie e Jim Morrison. Nel 1988 il suicidio del padre segna un momento doloroso per l’artista. Da lì ha intrapreso una carriera artistica professionale.

Lavoro e carriera

Morgan è un musicista e cantautore italiano che ha iniziato a lavorare nel mondo della musica nel 1991, quando ha fondato il gruppo Bluvertigo insieme ad Andrea Fumagalli e Marco Pancaldi. Quattro anni dopo la fondazione del gruppo, viene pubblicato il loro primo album “Acidi e basi”. Il successo dei Bluvertigo arriva però con il secondo album “Metallo non metallo”, che gli vale un MTV Music Awards come miglior gruppo italiano. Nel 2001 hanno pubblicato un best of “Pop Tools” con brani inediti e non. Nello stesso anno al Festival di Sanremo, ma si classificano all’ultimo posto. In seguito, ogni membro ha iniziato a intraprendere una carriera da solista.

Carriera di Morgan da solista

Nel 2002, dopo lo scioglimento dei BlueVertigo, Morgan pubblica il suo album di debutto da solista Canzoni dell’appartamento. Per questo album vince il Premio Tenco e inizia a collaborare con Edoardo Bennato e Andrea Pezzi. Nel 2007 pubblica il suo secondo album da solista Da A ad A e nel 2009 pubblica Italian Songbook vol. 1 (in cui reinterpreta canzoni di Gino Paoli, Domenico Modugno e altri cantanti che hanno segnato la storia della canzone italiana). Nel 2010 avrebbe dovuto partecipare a Sanremo, ma è stato escluso poi a causa di alcune sue frasi sulle droghe.

Da quando è arrivato a X Factor nel 2008, Morgan è stato giudice per sei anni e ha vinto tre volte. Ha partecipato anche a diversi altri talent show, come Amici e The Voice Of Italy. In entrambi i programmi lavora con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi d’Alessio e Miriam Ayaba. Francesca Monte è una delle uscite concorrenti con successo da The Voice Of Italy. Morgan ha collaborato anche con altri artisti come Zen Circus, Jovanotti e Motta. Ha aperto alcuni dei suoi concerti con gli Elettrodust, gruppo che ha lanciato i Dardust sulla scena musicale italiana”.