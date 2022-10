Vuoi sapere chi è Paola Cardinale compagna di Biagio Antonacci? Età, lavoro, biografia e figlia

Il cantante italiano Biagio Antonacci e la sua compagna, l’attrice e modella Paola Cardinale, preferiscono tenersi lontani dagli occhi del pubblico. Si godono la loro privacy e la loro relazione senza dover rendere conto a nessuno. Per questo motivo i loro post e le loro apparizioni in pubblico sono rare. È stato insieme possibile mantenere il segreto sulla gravidanza della Cardinale e sulla nascita di Carlo, il loro primo figlio dopo anni di relazione. La Cardinale è la donna che è stata accanto ad Antonacci dalla metà degli anni 2000. La storia tra i due iniziato dopo la fine della relazione di Antonacci con i figli Marianna Morandi (figlia del cantante Monghidoro e madre dei suoi due figli Paolo e Giovanni).

Paola Cardinale, compagna di Antonacci, è nata a Genova nel 1976 ed è più giovane di lui di 13 anni. Ha lavorato in TV al fianco di Fulvio Collovati. Collovati la scelse infatti come compagna di viaggio per il programma Derby, in onda su Telenord. Da allora sono passati molti anni; oggi la Cardinale vive con Antonacci e la figlia Benedetta, con la quale Antonacci ha un ottimo rapporto. Io due non sono sposati.

Biagio Antonacci e Paola Cardinale, il matrimonio può attendere

Nel 2018 sono circolate voci su un possibile matrimonio tra il cantante e la sua compagna entro il prossimo anno. Sulle pagine della rivista Chi è infatti apparsa un’indiscrezione su una futura cerimonia di nozze nella splendida cornice dell’Isola d’Elba. Il grande passo non è avvenuto, ma la storia prosegue a gonfie vele. Il cantante e la sua compagna sono stati fotografati insieme in poco teneri in vacanza e, durante gli eventi ufficiali a cui partecipano spesso, a dir poco complici. Paola, mora e bellissima, è molto riservata. Di lei si sa molto poco, a parte le notizie già citate sulla sua carriera televisiva e qualche altro dettaglio. Tra gli aspetti non c’è il rapporto armonioso che vive con l’ex compagna di Antonacci (figlia di Morandi).

Biagio Antonacci di nuovo papà, è nato Carlo

Biagio Antonacci ha annunciato l’arrivo del suo terzo figlio su Instagram, postando una foto di un albero appena piantato e adornato con un fiocco blu. “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita”, ha scritto. “È nato Carlo, mio ​​figlio”. L’amica di lunga data del cantante, Laura Pausini, ha festeggiato con la figlia e il compagno l’ingresso del piccolo Carlo in famiglia e l’amore di Biagio e Paola.