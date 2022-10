Vuoi sapere chi è Patrizia Rossetti? Età, fidanzato, figli, separazione, patrimonio, guadagni e Grande Fratello Vip

Patrizia Rossetti è una conduttrice televisiva e personaggio mediatico. La sua carriera è iniziata nel 1982, quando è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Claudio Cecchetto. In seguito è passata a varie reti private e ha condotto alcuni programmi soprattutto di discreto successo rivolti a un pubblico femminile. Inoltre, per alcuni anni è stato uno dei volti simbolo di Rete 4. Qui ha condotto alcuni programmi di discreto successo rivolti soprattutto al pubblico femminile. Qui ha condotto alcuni programmi di discreto successo rivolti soprattutto a un pubblico femminile.

Patrizia Rossetti, chi è: età, altezza e peso

Nome vero: Patrizia Rossetti

Luogo di nascita: Montaione (Firenze)

Data di nascita: 19 marzo 1959

Età: 63 anni

Altezza: 162 cm

Peso: Non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Conduttrice televisiva

Capelli: scuri

Occhi: castani

Biografia e carriera

Patrizia Rossetti ha iniziato la sua carriera come conduttrice al Festival di Sanremo e successivamente ha condotto diversi programmi che costituiscono l’ossatura del palinsesto di Rete 4. In seguito a un cambio di linea editoriale della rete, il suo ruolo televisivo viene ridotto; pur non scomparendo del tutto dalla TV, il suo ruolo di conduttrice viene ridimensionato. Si cimenta anche come cantante e attrice per alcuni film televisivi e come speaker radiofonica. Dal 2001 in poi ha avuto anche alcune parti come attrice in diversi spettacoli teatrali. Tra i programmi televisivi in ​​cui ha recitato, non si possono non citare Domenica in (Rete 1, 1981), Miss Italia (Canale 5, 1982), Buon pomeriggio (Rete 4, 1989-1993), Buon pomeriggio Festival (Rete 4, 1993), Buona giornata (Rete 4, 1993-1996) e La fattoria (Canale 5, 2005).

Patrizia Rossetti, chi è: fidanzato, figli, separazione e vita privata

Patrizia Rossetti non ha mai avuto figli e in passato ha avuto una relazione con Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset. I due sono stati insieme per sei anni prima di sposarsi nel 2012. Tuttavia, nel 2019 si sono separati. Forse perché la Rossetti si è recata a Pechino Express e al suo ritorno si è resa conto che tra loro non c’era più nulla. Ha dichiarato: “Al mio ritorno la situazione è precipitata. Ho capito che non c’era più nulla tra noi quando è calato il silenzio e non investito più nulla da dirci”.

Patrimonio e guadagni

Non si conoscono le cifre esatte del patrimonio di Patrizia Rossetti né i suoi guadagni. Sappiamo che nel corso della sua carriera ha preso diverse migliaia di lire a puntata condotta – poi diventati diverse migliaia di euro. I suoi guadagni maggiori sarebbero però arrivati dalle televendite, ma il vero ammontare non si conosce.