Vuoi sapere chi è Silvio Bonolis padre del conduttore Paolo Bonolis?

Se avete visto il papà di Paolo Bonolis, sapete che lui e suo figlio erano quasi due gocce d’acqua. Il racconto del conduttore sulla morte del padre ha commosso tutta l’Italia.

Il padre di Paolo Bonolis è morto per una terribile malattia quando Bonolis era molto giovane. Tuttavia, la nascita della primogenita con Sonia Bruganelli e un singolo episodio della sua vita privata lo fanno riflettere ancora oggi. È una pagina che riguarda un fatto particolare avvenuto dopo la scomparsa del genitore di cui ora scopriamo tutte le curiosità…

Chi era Silvio Bonolis?

Silvio Bonolis, padre di Paolo Bonolis, è nato a Pero, Milano. Lavora come camionista e conosce la sua futura moglie, Sonia Bruganelli. Secondo la sua biografia, Silvio Bonolis è morto poco prima della nascita del primo dei tre figli avuti con la moglie Sonia Bruganelli – Silvia – che porta proprio il nome del nonno paterno. Su Instagram, una vecchia foto in bianco e nero ci mostra la straordinaria somiglianza tra Paolo Bonolis e l’amato papà…

La vita privata di Silvio Bonolis e la malattia

Silvio Bonolis è stato un uomo che ha mantenuto una vita privata molto riservata. A differenza del figlio Paolo, che è sempre stato aperto sulla sua vita sentimentale e sulla sua fortuna personale, Silvio Bonolis non ha mai rivelato molto della sua vita privata. Nonostante sia morto in giovane età a causa di un cancro, è riuscito a tenere vicini i suoi cari anche dopo la sua scomparsa. Mentre la maggior parte delle persone avrebbe pensato che la moglie di Silvio preferisse vivere a Salerno con la sua famiglia, lei ha invece scelto di rimanere a Roma con suo figlio dopo la morte di Silvio.

Silvio Bonolis, lo strano episodio accaduto al figlio Paolo Bonolis dopo la sua morte

Paolo Bonolis ha raccontato uno strano episodio che gli è accaduto dopo la morte dell’amato papà, quasi come un “segno” della sua presenza. Il conduttore ne ha parlato in tv, suscitando grande interesse e commozione. “Prima di andarsene, papà mi disse ‘Mi raccomando, quando Sonia partorirà, regalale un mazzo di rose bianche da parte mia se io non ce la faccio’. Morto papà, Sonia ha partorito la nostra prima figlia, che ha necessitato di parecchie attenzioni, e chi se l’è ricordato di queste benedette rose bianche? Beh, sul terrazzo nostro, a maggio, dove noi avevamo un roseto rosso sono sbocciate le rose ed erano tutte bianche”.