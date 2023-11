20enne incinta vittima di violenza: Arrestato l’ex fidanzato e i suoi parenti

Nella periferia di Catanzaro, una giovane donna incinta di vent’anni ha dovuto affrontare un incubo di violenza da parte del suo ex fidanzato. La donna, stremata dalle continue aggressioni subite, ha finalmente sporto denuncia ai carabinieri, mettendo fine a un ciclo di violenza che aveva minato la sua sicurezza e benessere.

La Denuncia che ha Svelato l’Orrore

La vittima ha deciso di porre fine alla relazione con il suo ex fidanzato a causa delle violenze reiterate e delle minacce che subiva. Questo passo coraggioso ha dato il via alle indagini dei carabinieri, che hanno arrestato il giovane con l’accusa di aver perpetrato “reiterati comportamenti violenti” nei confronti della sua ex compagna. La giovane donna, inoltre, è incinta, rendendo la sua situazione ancora più delicata e urgente.





Il Coinvolgimento dei Familiari

Ciò che ha reso la situazione ancora più critica è stato il coinvolgimento dei familiari dell’ex fidanzato. Durante un episodio di minacce e violenza verbale diretto alla donna, ben otto parenti del giovane sono intervenuti in sostegno del loro parente. Questo atto intimidatorio ha spinto la vittima a chiedere immediato aiuto alle forze dell’ordine.

Misure Cautelari e Giudiziarie

I carabinieri hanno fermato l’ennesimo atto di violenza e hanno condotto tutti in caserma. La Procura ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per l’ex fidanzato, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Inoltre, otto familiari hanno ricevuto divieti di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. I reati contestati comprendono atti persecutori, minacce e lesioni personali aggravate.

Una Vittima Protetta e in Attesa di Accogliere il Suo Bambino

Grazie alle misure cautelari, la giovane vittima potrà finalmente affrontare la sua gravidanza in serenità, liberandosi dal terrore delle violenze subite e concentrandosi sulla futura accoglienza del suo bambino. Questa storia sottolinea l’importanza delle misure giudiziarie nel contrastare la violenza domestica e nel proteggere le vittime da situazioni di pericolo.