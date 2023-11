48 euro in più per i genitori con figli piccoli: una giusta penalizzazione?

Un’esigenza di controllo o una politica anti-bambini?

È ben noto che portare i bambini piccoli al ristorante può presentare delle sfide. Per i genitori, per gli altri clienti, e per i proprietari del ristorante. Tuttavia, quello che un ristorante negli Stati Uniti ha introdotto potrebbe essere un’innovazione sgradita.

Un utente di Reddit ha condiviso l’immagine di uno scontrino su cui era evidenziata una voce di costo aggiuntiva. Questa voce era intitolata “genitori che non riescono a controllare i propri figli”, e il costo associato era di 48 euro. Questa immagine ha scatenato un dibattito acceso sul web, con molti utenti che hanno accusato il ristorante di avere una politica eccessivamente anti-bambini. “Se avete dei bambini, evitate questo posto”, consiglia un utente.

L’esperienza degli altri clienti

Una volta che la notizia si è diffusa online e il ristorante è stato identificato, altri utenti di Reddit hanno confermato la veridicità della storia, condividendo le loro esperienze personali.





“Eravamo tre adulti, due bambini e il nostro neonato di quattro mesi. Dal momento in cui siamo entrati, ci hanno guardato con disapprovazione. Più tardi, mia moglie stava cullando il bambino (che non stava piangendo, solo cercando di farlo addormentare) e un ‘manager’ le ha detto che non è appropriato in un ristorante di lusso (anche se questo non è un ristorante di lusso), e poi ha spostato bruscamente il nostro passeggino”, racconta un utente.

Le testimonianze sono seguite da altre, tra cui quella di un altro cliente scioccato dal comportamento del gestore. “Il proprietario maleducato ha fatto un gran casino davanti a tutto il ristorante, perché i nostri figli stavano ‘correndo per il ristorante’. Ci è stato detto che dovevamo ‘andare da Burger King e Walmart’ e che eravamo dei pessimi genitori. Inoltre, sullo scontrino, hanno aggiunto un extra di 50 dollari per i ‘bambini cattivi’. Infatti, alla fine dell’elenco delle bevande, si legge chiaramente: ‘per gli adulti incapaci di fare i genitori sono 50 dollari'”.