“Accordi presi per accedere al Gf Vip e osi parlare?”: Arianna Gianfelici critica un personaggio famoso

Arianna Gianfelici, ex partecipante di Amici, è stata al centro dei gossip in quanto presunta amante di Davide Donadei, il quale avrebbe tradito Chiara Rabbi. Su Instagram, Gianfelici ha condiviso una storia piuttosto significativa contenente un’accusa piuttosto pesante nei confronti di un concorrente del Gf Vip, senza nominare nessuno, ma molti pensano che si riferisca a Donadei.

Il messaggio sembrerebbe essere nato a seguito delle dichiarazioni di Donadei e Rabbi riguardo un chiarimento tra loro. “Sei andato a fare favori in giro pur di entrare al Grande Fratello e parli – ha scritto l’ex allieva di Amici -? Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco”.

Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno chiarito la situazione

Nei giorni passati, sia Chiara sia Davide hanno condiviso sui social di aver chiarito tra loro. “Ci siamo incontrati per parlare serenamente, una volta per tutte – ha riferito l’ex concorrente del Gf Vip -. Io sarò sempre per la tranquillità e spesso sono rimasto in silenzio perché penso che alla fine la verità emerga. Ho dimostrato a Chiara di non averla mai tradita, tutti gli scenari orchestrati da quattro persone in cerca di attenzione sono venuti fuori solo per ottenere qualche follower in più”.

In seguito, anche Chiara Rabbi ha parlato del chiarimento, sottolineando che le loro prospettive sono molto diverse: “C’è stato un confronto, abbiamo visioni completamente opposte ma questo lo sapevamo già. Abbiamo discusso di molte cose, tuttavia oggi abbiamo intrapreso due percorsi diversi e per una convivenza serena continuiamo su due strade separate. Quel che è stato è stato”.