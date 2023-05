Addio a Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio passa a Discovery, lasciando un segno indelebile - Controcopertina

Un saluto emozionante alla Rai

Nella serata di domenica 28 maggio, Che Tempo Che Fa ha congedato il suo pubblico su Rai per iniziare una nuova avventura su Discovery a partire dalla prossima stagione. Questo addio, che ha generato divisione tra gli spettatori e alimentato un dibattito politico, ha portato alla mente il caos che si scatenò in passato nella televisione di Stato con il cosiddetto “editto bulgaro berlusconiano”, quando giornalisti e conduttori sgraditi vennero allontanati. Nonostante ciò, Fabio Fazio ha preferito mantenere un atteggiamento pacato, evitando polemiche dirette.

Paragrafo 1: Un addio con commozione e gratitudine

Proprio al termine dell’ultima puntata, Fabio Fazio ha mantenuto la sua linea, cercando di calmare gli animi già accesi da altri. Con un velo di profonda commozione, accompagnato dalla sua compagna di lunga data, Luciana Littizzetto, ha voluto ringraziare sinceramente la Rai. Ha sottolineato che la Rai rappresenta la televisione pubblica, la televisione di tutti, e quindi anche la sua, esprimendo un immenso affetto nei suoi confronti.

Paragrafo 2: Il successo dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa

L’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha ottenuto risultati straordinari in termini di ascolti. La presenza di ospiti illustri come Roberto Saviano, Marco Mengoni, Elodie e Anthony Hopkins ha contribuito a raggiungere l’obiettivo finale: il record di spettatori. Infatti, lo show ha vinto la serata con 2,8 milioni di telespettatori e uno share del 15,4% (17% per il Tavolo), raggiungendo un picco di 3,8 milioni e il 21% di share. Questo successo è stato una piccola rivincita per Fabio Fazio, che potrebbe persino sorridere di fronte a tali numeri, e ha permesso di superare nettamente la concorrenza.

Paragrafo 3: Il confronto con gli altri programmi televisivi

Per comprendere appieno l’entità del successo ottenuto, è sufficiente dare uno sguardo alle cifre degli altri programmi in competizione. Sorelle per sempre, film tv trasmesso su Rai Uno, ha registrato 2,2 milioni di spettatori (13,6% di share), mentre Ma cosa ci dice il cervello, trasmesso su Canale 5, ha intrattenuto 2,1 milioni di telespettatori (12,1% di share). Si tratta di dati tutto sommato deludenti se paragonati al trionfo di Che Tempo Che Fa.