Afrojack chi è il marito di Elettra Lamborghini? Età, lavoro, figli, vita privata e curiosità

Afrojack è un DJ olandese di fama internazionale, noto per le sue iniziative creative e per la sua relazione con Elettra Lamborghini. È uno dei DJ più famosi al mondo.

Afrojack è uno dei DJ più rinomati e altamente remunerati al mondo, ed è anche noto per essere sposato con Elettra Lamborghini. La sua passione per la musica è nata in giovane età, quando ha iniziato a suonare il pianoforte a 5 anni. Ha collaborato con diversi artisti di fama mondiale, come David Guetta, Pitbull, Nayer e Ne-Yo. Approfondiamo la sua vita e la sua carriera.

Chi è Afrojack: la biografia

Nick Van De Wall, noto anche come Afrojack, è nato a Spijkenisse, nei Paesi Bassi, il 9 settembre 1987 sotto il segno zodiacale della Vergine. Fin dall’età di 5 anni ha sviluppato una passione per la musica e ha iniziato a imparare il pianoforte. Crescendo, ha continuato ad approfondire i suoi studi musicali.

Nel 2006 ha lanciato il suo singolo di debutto e ha sviluppato un rapporto professionale con due rinomati DJ, Sidney Samson e Laidback Luke, oltre alla loro amicizia.

Successivamente, ha rafforzato la sua carriera con una serie di progetti e obiettivi, diventando produttore per artisti famosi come David Guetta e Marc V. Inoltre, ha fondato un’etichetta discografica.

Vita privata di Afrojack

Prima di incontrare Elettra Lamborghini, che sembra essere l’amata della sua vita, Afrojack era impegnato a lungo con la modella Amanda Balk. La coppia ha avuto una figlia, Vegas Van de Wall.

Nel 2018 l’ereditiera e cantante italiana e l’artista olandese si sono fidanzati e la notizia del loro matrimonio è stata annunciata l’anno successivo, a maggio. La proposta di matrimonio, con anello annesso, è stata fatta a dicembre attraverso le piattaforme social media della Lamborghini.

A causa della pandemia di Covid-19, la coppia ha riprogrammato il matrimonio per settembre 2020. Il 26, i due si sono uniti in matrimonio nella pittoresca Villa Balbiano sul Lago di Como.

Qual è il passato di Elettra Lamborghini, sposata con Afrojack?

Classe 1994, Elettra Miura Lamborghini è nata il 17 maggio del segno zodiacale del Toro. È nota per essere la nipote di Ferruccio Lamborghini, il fondatore della celebre casa automobilistica. Il suo nome le ha permesso di diventare una celebrità e di apparire in numerosi programmi televisivi come ospite e concorrente.

Nel 2018 ha deciso di dedicarsi alla musica, pubblicando il singolo Pem Pem con grande successo. Nel 2019 ha partecipato come giudice a The Voice of Italy e nel 2020 ha partecipato come cantante al Festival di Sanremo.

5 fatti interessanti su Afrojack

L’artista ha una statura notevole, con un’altezza di poco inferiore al metro e settanta.

Ha un grande seguito sui social media, con milioni di follower sul suo profilo Instagram.

Ha dato vita alla Global Remix Battle, un programma di talenti rivolto a DJ di ogni provenienza.

Nel 2013 Afrojack e Eminem hanno avuto uno screzio. Il DJ ha fatto commenti negativi sul rapper, al che Eminem ha risposto alla domanda di un intervistatore alla presentazione degli EMA con una domanda tutta sua, “Chi?”, in riferimento alla nomination di Afrojack.

Non si conosce il luogo esatto in cui risiede, ma ora che è sposato, lui e la Lamborghini si stabiliranno insieme. Le sue risorse finanziarie sono piuttosto consistenti; secondo Forbes, nel 2018 ha guadagnato un totale di 10 milioni di dollari.