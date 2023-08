Aggressione brutale nei giardini: donna in coma dopo essere stata presa a sassate

Una tranquilla giornata estiva a Genova è stata improvvisamente scossa da un atto di violenza inaudito. Nel quartiere di Struppa, una donna di 60 anni è stata presa di mira da uno sconosciuto che l’ha aggredita brutalmente con una pietra. L’incidente ha gettato l’intera comunità nello sgomento, mentre la vittima lotta per la vita all’ospedale Galliera. Questo articolo svelerà i dettagli scioccanti dietro questo tragico evento.

La Scena Dell’Aggressione

Un Attacco Senza Motivo Il tranquillo quartiere genovese di Struppa è stato il teatro di un attacco violento e incomprensibile. La vittima, una donna di 60 anni originaria della Sardegna ma residente in Liguria, stava passeggiando con il suo cane nei giardini di via Giro del Fullo. All’improvviso, uno sconosciuto si è scagliato contro di lei, lanciandole una pietra di notevoli dimensioni. Ciò che è seguito è stato un atto di violenza inaudito, con l’uomo che ha continuato ad aggredire la donna ripetutamente.

La Chiamata al Soccorso Le urla disperate della vittima sono state udite da una ragazza che si affacciava da un balcone vicino. Prontamente, ha chiamato i soccorsi, dando inizio a una catena di eventi che avrebbe potuto cambiare il destino della donna. Nel frattempo, un giovane ragazzo è intervenuto, riuscendo a fermare l’aggressore con la sua determinazione. La situazione è diventata ancora più intensa quando il passante ha iniziato a filmare l’aggressore con il suo cellulare, cercando risposte al motivo di questa violenza.

L’Arresto dell’Aggressore e le Conseguenze

La Ricerca dell’Aggressore La polizia, guidata dalla determinata prima dirigente Teresa Canessa, ha rapidamente individuato l’aggressore in via Molassana. L’uomo, un italiano di 34 anni senza dimora fissa, aveva precedenti per piccoli furti. Le autorità lo hanno arrestato e portato in questura, dove ora attende la decisione del pubblico ministero su possibili accuse di lesioni gravissime o tentato omicidio.

Le Gravi Condizioni della Vittima La vittima è stata trasportata all’ospedale Galliera con urgenza. Inizialmente, le sue condizioni sembravano serie ma non critiche, tanto che l’ambulanza è partita con codice giallo. Tuttavia, durante il trasporto le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Giunta in ospedale, è stata sottoposta a una serie di esami che hanno rivelato una situazione critica. La donna è ora in coma, con un’hemorragia cerebrale, fratture multiple e lesioni serie.

Ricerche in Corso Le autorità stanno cercando testimoni che possano fornire dettagli sulle circostanze che hanno preceduto questa violenta aggressione. Al momento, sembra che la vittima e l’aggressore non si conoscessero. Le indagini sono in corso per svelare il motivo dietro questo atto di violenza senza senso.

L’aggressione brutale avvenuta ai giardini di via Giro del Fullo ha scosso la quiete del quartiere di Struppa. Una donna di 60 anni è stata gravemente ferita e ora lotta per la vita. Mentre le autorità cercano risposte e giustizia, la comunità si unisce nell’auspicio di una pronta guarigione per la vittima e di una risoluzione rapida di questo sconvolgente episodio.