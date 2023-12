Al Bano infuriato con Amadeus: “Mi hai rifiutato senza nemmeno ascoltare la mia canzone!

Il mondo della musica italiana è stato scosso dalla recente esclusione di Al Bano dal prestigioso Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco, noto per la sua lunga carriera e successi indiscussi, ha espresso il suo disappunto e le sue accuse nei confronti del direttore artistico del Festival, Amadeus.

Una Delusione Profonda

Per Al Bano, la chiamata a partecipare a Sanremo avrebbe rappresentato la sua sedicesima apparizione al Festival e la prima dopo sette anni di assenza. Un ritorno molto atteso che, purtroppo per lui, non si è concretizzato. Amadeus ha invece optato per altri artisti, lasciando Al Bano fuori dal programma.

Il cantante aveva grandi aspettative per questa partecipazione, credendo fermamente nel potere della sua canzone, dedicata allo Spallanzani e concepita insieme al direttore generale dell’ospedale, Francesco Vaia. Tuttavia, la sua canzone non ha mai ricevuto nemmeno un ascolto.

L’Accusa a Amadeus

In un’intervista a Rai Radio 1, Al Bano ha rilasciato un’accusa diretta a Amadeus, sostenendo che il conduttore non ha mai dato una possibilità alla sua canzone. Secondo Al Bano, Amadeus lo ha escluso a priori a causa del grande successo che aveva ottenuto come superospite nel 2023 insieme a Morandi e Ranieri.





Il cantante ha sottolineato l’importanza della competizione a Sanremo, sottolineando che la gara è un’esperienza unica che differisce dal ruolo di superospite. Alla domanda se avrebbe mai considerato di presentare il Festival, Al Bano ha risposto con un sorriso, citando una famosa canzone: “Non ho l’età”.

La delusione di Al Bano è palpabile, ma il suo spirito combattivo non si spegne. Resta da vedere se avrà una nuova opportunità a Sanremo nel futuro. Intanto, il suo sfogo contro Amadeus ha messo in luce l’importanza delle scelte artistiche e delle dinamiche dietro le quinte di uno dei festival musicali più importanti d’Italia.