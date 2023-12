Ema Stokholma compie 40 anni e svela il motivo della rottura con Madonia: “Ho scelto la mia libertà”

Ema Stokholma compie 40 anni e fa il punto sulla sua vita. Scopri il suo percorso fatto di successi e scelte di libertà, e la sua decisione di non diventare madre nonostante le aspettative. Leggi di più sulla sua intervista a La Repubblica.

L’Infanzia Difficile e la Svolta con “Ballando con le Stelle”

La vita di Ema non è stata priva di sfide, con un’infanzia difficile e un rapporto conflittuale con il suo corpo. La svolta è arrivata con la partecipazione a “Ballando con le Stelle”, il programma di Milly Carlucci. Qui, Ema ha scoperto la sua sicurezza e (credeva) anche l’amore. Durante il talent show di Rai1, ha conosciuto Angelo Madonia.

La Storia d’Amore e la Sua Fine

La storia d’amore con Angelo Madonia è stata inizialmente una parte importante della vita di Ema. Tuttavia, la relazione ha subito una brusca fine. In un’intervista a Repubblica, Ema ha spiegato le ragioni di questa separazione. “Perché ci siamo lasciati? Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene”, ha dichiarato.





La Scelta della Libertà

Ema Stokholma ha chiarito che la sua idea di libertà non significa necessariamente avere relazioni multiple, ma piuttosto essere se stessa in modo completo. “Voglio essere libera di essere me stessa, come mi sento. Sto anche bene da sola”, ha detto. La sua scelta riflette la sua determinazione a mantenere la sua indipendenza e la sua autenticità.

La Maternità

A 40 anni, Ema ha fatto un bilancio della sua vita e ha dichiarato che non desidera diventare madre. Angelo Madonia ha già due figlie, e Ema ha trovato un ruolo significativo nella loro vita senza sentirsi la necessità di diventare madre. “Sono in contatto con loro, ci sono e ci sarò sempre”, ha affermato.

La dj ha chiare le sue priorità e, nonostante le domande dei fan sul desiderio di avere figli, Ema ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua libertà. A 40 anni, è pronta a celebrare questa nuova fase della sua vita, pronta per nuove avventure.