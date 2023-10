Alcune curiosità su Anna Mazzamauro

L’Età dell’Attrice

Anna Mazzamauro è nata a Roma il 1 dicembre 1938, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Questo significa che ha 83 anni e continua a incantare il pubblico con la sua straordinaria presenza sullo schermo.

2. Il Marito Misterioso

Chi è il fortunato marito di Anna Mazzamauro? Il suo nome è Bartolomeo Scavia, noto anche come Mimmo. Mimmo è uno scenografo e costumista nato ad Alessandria. La loro storia d’amore è iniziata chissà dove, forse sul set di un film, ma una cosa è certa: sono sempre stati molto riservati riguardo alla loro relazione.

3. La Figlia Segreta

Anna Mazzamauro ha una figlia di nome Guendalina, nata dal suo matrimonio con Bartolomeo Scavia. Guendalina ha oggi 52 anni ed è un altro mistero ben custodito dalla famiglia.

4. Il Mistero dell’Aggressione

Nel 2017, Anna Mazzamauro ha dichiarato di essere stata picchiata sul set del film “Poveri ma ricchi”. Non ha mai rivelato il nome dell’aggressore, ma le voci in rete puntavano il dito contro Enrico Brignano, suo collega sul set. Nessuna denuncia è stata presentata, e questa storia rimane ancora oggi avvolta dal mistero.

5. La Leggenda di Fantozzi

Anna Mazzamauro è stata l’indimenticabile Signorina Silvani nella saga di Fantozzi, un’iconica collaboratrice di Ugo Fantozzi. Il suo ruolo ha contribuito a rendere questa serie di film uno dei capolavori della commedia italiana.

6. La Carriera Cinematografica

Anna Mazzamauro ha recitato in ben ventiquattro film per il cinema, a partire dal suo esordio nel 1967 con “Pronto… c’è una certa Giuliana per te”. Oltre alla saga di Fantozzi, ha lasciato il segno in titoli di successo come “Poveri ma ricchi” e il suo sequel “Poveri ma ricchissimi”.

