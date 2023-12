Aldo Giaccone, a Santa Marinella, compie 107 anni e diventa uno degli uomini più longevi del Lazio

Una giornata di festa straordinaria è stata celebrata presso la Residenza Aurelia di Santa Marinella (Roma), parte del Gruppo Korian, leader nei servizi dalla prevenzione alla cura. La struttura ha festeggiato il compleanno di uno dei suoi ospiti, Aldo Giaccone, che ha compiuto 107 anni, diventando uno dei cittadini più longevi del Lazio.

Un Esempio di Cura e Attività

Questo evento è un esempio tangibile dell’attenzione di Korian per il benessere dei pazienti e delle persone in generale. La RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) non è solo un luogo di cura, ma un ambiente che promuove la partecipazione attiva degli anziani alla comunità attraverso attività e momenti di condivisione.

Un’Icona di Longevità

Aldo Giaccone, nato nel 1916 nelle campagne piemontesi, ha vissuto una vita eccezionale, superando molte sfide. Tra gli eventi significativi della sua vita, la Seconda Guerra Mondiale ha giocato un ruolo cruciale. Aldo è stato fatto prigioniero dei tedeschi, ma ha scelto di restare accanto a un compagno malato anziché fuggire. Questo atto di altruismo è testimoniato in un toccante biglietto scritto a matita per sua madre durante la prigionia.





Una Storia d’Amore Duratura

Dopo la guerra, Aldo ha incontrato Nella in un salone di parrucchieri nel Monferrato, e da quel momento sono stati inseparabili. Nel 2011, Aldo e Nella si sono trasferiti nel Lazio per stare vicino alla figlia Rita e, nel 2017, hanno scelto di vivere alla Residenza Aurelia. Lì, gli operatori assistono ogni giorno al loro amore indissolubile che dura da ben 73 anni.

Il Segreto della Longevità

Il segreto della longevità di Aldo potrebbe risiedere nella sua educazione alla sopportazione, al senso del dovere e al sacrificio. Questi valori, tuttavia, non hanno mai intaccato il suo spirito positivo. Nel corso dei suoi 107 anni, Aldo ha coltivato interessi come la lettura, le passeggiate, le visite ai musei e la collezione di francobolli, elementi che hanno sicuramente contribuito al suo benessere mentale e spirituale.

Un Motto di Vita

Il motto di Aldo Giaccone, “Tutto si risolve”, riflette la sua prospettiva positiva sulla vita. Oggi, festeggia un traguardo eccezionale, circondato dall’amore della figlia, dalla sua inseparabile moglie Nella e da tutti gli operatori di Korian.

In conclusione, Aldo Giaccone rappresenta un esempio straordinario di longevità e resilienza. La sua storia è un’ispirazione per tutti noi, dimostrando che l’amore, la positività e la curiosità possono contribuire a una vita lunga e appagante.