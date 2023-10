Alessandro Haber chi è la moglie e figlia: Antonella Bavaro e Celeste

Alessandro Haber, l’iconico attore italiano, ha una vita familiare altrettanto interessante quanto la sua carriera cinematografica. In questo articolo, esploreremo la relazione tra Haber, sua moglie Antonella Bavaro, e la loro amata figlia Celeste.

Il Matrimonio di Alessandro Haber e Antonella Bavaro

Alessandro Haber e Antonella Bavaro hanno unito le loro vite il 15 settembre 2018, celebrando il loro amore in una cerimonia a Roma. L’evento è stato un’occasione speciale con oltre 100 ospiti, tra cui alcuni dei nomi più noti del cinema italiano come Rocco Papaleo, Giuliana De Sio, Pupi Avati, Francesco Pannofino, Michele Placido e Giuseppe Tornatore. Haber ha indossato un elegante completo grigio, mentre Antonella Bavaro ha scelto un bellissimo abito rosso per l’occasione. Durante un’intervista con Caterina Balivo nello show “Vieni da me,” Haber ha descritto la moglie come “una donna meravigliosa e una bravissima attrice.”

La Famiglia di Alessandro Haber

Anche se il loro amore è forte, Alessandro Haber ha condiviso che lui e Antonella Bavaro vivono in case separate nonostante il matrimonio. Questa scelta di vita non ha influenzato la loro felicità, e Haber ha continuato a elogiare la moglie per avergli regalato la loro preziosa figlia, Celeste.

Celeste Haber: Il Tesoro di Alessandro

La figlia di Alessandro Haber e Antonella Bavaro, Celeste, è nata nel 2004 e rappresenta il centro del mondo di suo padre. Haber, nonostante la sua lunga carriera e la sua fama, ha dichiarato che Celeste è la cosa più bella che gli sia mai capitata. Ha espresso il suo amore per lei in diverse occasioni, affermando che senza di lei si sentirebbe incompleto. La nascita di Celeste è stata un momento incredibile nella vita di Haber, che ha cambiato profondamente la sua prospettiva sulla paternità.

La Vita Familiare su Instagram

Alessandro Haber condivide spesso momenti speciali con la figlia Celeste attraverso il suo profilo Instagram. Nel suo ultimo compleanno, Haber ha dedicato a Celeste una dolce dedica pubblicando una foto di loro insieme con la didascalia “Auguri di cuore unico e solo infinito amore della mia vita… I love you.” Tuttavia, la moglie Antonella Bavaro è molto più riservata sui social media e appare raramente nelle foto pubblicate da suo marito. Mentre l’attrice Bavaro e Haber tengono la loro vita privata lontana dai riflettori, i loro legami familiari rimangono evidenti e toccanti.