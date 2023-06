Alessandro Impagnatiello: Stress e tragico delitto. Il gip esclude la premeditazione. - Controcopertina

Un terribile omicidio sconvolge l’opinione pubblica. Alessandro Impagnatiello, un giovane barista, è ora dietro le sbarre per aver ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Tuttavia, il gip Angela Minerva ha escluso la premeditazione nell’atto di accusa.

Un gesto senza motivazioni chiare. Alessandro Impagnatiello ha confessato di aver agito senza un reale motivo, spiegando che il suo gesto è stato scaturito dallo stress causato dalla situazione che si era venuta a creare. Secondo il suo racconto, il carico di gestire due relazioni e il timore che altri ne venissero a conoscenza sono stati fattori di grande pressione.

Le parole disperate dell’assassino. Dopo aver confessato l’omicidio alla sua avvocatessa, Alessandro Impagnatiello ha pronunciato parole che rivelano un profondo senso di rimorso. Ha affermato che l’unica forma di pentimento che avrebbe senso sarebbe quella di togliersi la vita. Queste parole lasciano trasparire l’enorme peso psicologico che ha afflitto l’imputato.

Giulia, una vittima di una relazione distruttiva. Prima del tragico evento, Giulia Tramontano aveva confidato a un’amica che Alessandro le aveva rovinato la vita. La scoperta del tradimento l’avrebbe costretta a rinunciare a tutto ciò per cui aveva lottato, incluso il trasferimento da una regione all’altra. La testimonianza dell’amica getta ulteriore luce su una relazione compromessa e tesa.

La decisione del gip (giudice per le indagini preliminari). Nel processo che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare di Alessandro Impagnatiello, il gip Angela Minerva ha escluso l’aggravante della premeditazione. Questa decisione ha implicazioni significative per il caso e potrebbe influenzare la pena che sarà comminata al colpevole.

Indagini in corso per verificare un possibile complice. Gli investigatori stanno attivamente svolgendo indagini per stabilire se Alessandro Impagnatiello abbia avuto un complice nell’omicidio di Giulia Tramontano. Le autorità sono incerte che l’imputato abbia agito da solo nel disfarsi del corpo senza vita della vittima. Recuperando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e pianificando un’autopsia, gli investigatori cercano di ricostruire i fatti con precisione.

L’omicidio di Giulia Tramontano ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Alessandro Impagnatiello ha confessato il suo gesto e ha attribuito lo stress come causa scatenante. Il processo in corso dovrà stabilire la pena per questo atto orribile, mentre le indagini continuano per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragedia.