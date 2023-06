Pio e Amedeo sfottono Fabio Fazio: "Poverino, guadagna 10 milioni su Nove" - Controcopertina

Introduzione: Uno scontro ironico è scoppiato tra Pio e Amedeo e Fabio Fazio, con i due comici che prendono di mira il noto conduttore televisivo. Durante uno speciale di Gigi D’Alessio su Rai 1, il duo ha commentato sarcasticamente il nuovo ruolo di Fazio su Nove, sottolineando il suo compenso di 10 milioni di euro per un contratto quadriennale con Discovery. La battuta è stata seguita da una frecciatina all’indirizzo dell’Annunziata e da una provocazione rivolta al cantante stesso.

Un’ironia tagliente

Pio e Amedeo non hanno risparmiato il loro sarcasmo nei confronti di Fabio Fazio, definendolo ironicamente un “poverino” costretto a guadagnare 10 milioni su Nove. La frase, pronunciata in prima serata su Rai 1 durante lo speciale di Gigi D’Alessio, fa riferimento al nuovo incarico di Fazio come conduttore su Nove, e al corrispondente compenso che riceverà nel corso dei prossimi quattro anni. La loro ironia è chiara e diretta, creando una spigolosa rivalità tra i comici e il noto presentatore.

Sfottò anche per l’Annunziata e D’Alessio

Non contenti di aver preso di mira Fabio Fazio, Pio e Amedeo hanno continuato a scherzare, affermando sarcasticamente che anche l’Annunziata se n’è andata e che Fazio potrebbe prendere il suo posto. Il loro tono beffardo si è poi spostato su Gigi D’Alessio, che si è stabilito nella Rai. Con un pizzico di scherno, i comici hanno sottolineato l’ascesa di Amadeus come conduttore del Festival di Sanremo, suggerendo che loro stessi potrebbero prendere in mano le redini dell’evento. L’apprezzamento per lo show del cantante e i suoi ottimi risultati di ascolto sono stati accolti con una punta di ironia da parte dei due comici.

Prossimi appuntamenti per Pio e Amedeo

Dopo il grande successo ottenuto con la seconda edizione di “Felicissima serà”, il popolare duo comico foggiano, Pio e Amedeo, si prepara a salire sul palco della XV edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicatà”. L’evento si terrà dal 25 al 29 luglio a Maratea, la splendida località sul Tirreno, presso l’Hotel Santavenere. Durante la manifestazione, Pio e Amedeo saranno premiati con il prestigioso premio Marateale 2023, riconoscimento per la loro capacità di analizzare i vizi e le virtù della società italiana attraverso una straordinaria e intelligente ironia. Gli organizzatori dell’evento, Antonella Caramia (Associazione Cinema Mediterraneo) e Nicola Timpone (Direttore artistico della manifestazione), hanno elogiato il talento del duo comico nel portare alla luce gli aspetti più divertenti e satirici della nostra società.