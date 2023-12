Alessia Marcuzzi, nata a Roma il 11 novembre 1972, è una celebre conduttrice televisiva ed influencer italiana. Mentre il suo lavoro è sotto i riflettori, vediamo alcuni dettagli sulla sua vita privata, concentrandoci in particolare sul suo ex marito e i suoi figli.

I Figli di Alessia Marcuzzi

La vita di Alessia è arricchita da due figli straordinari: Tommaso e Mia. Tommaso è il primogenito di Alessia ed è nato nel 2001 dalla relazione della conduttrice con l’ex calciatore e attuale allenatore Simone Inzaghi. Successivamente, nel 2011, è arrivata Mia, la loro adorabile secondogenita, nata dalla storia d’amore tra Alessia e Francesco Facchinetti.

Il Rapporto con i Figli

Alessia Marcuzzi ha condiviso apertamente dettagli sulla sua relazione con i figli. Si descrive come una madre severa, prestando particolare attenzione all’educazione dei suoi ragazzi. Ha ammesso che a volte Tommaso può risponderle in modo un po’ irriverente, cosa che la infastidisce, ma è un aspetto naturale dell’adolescenza. Per quanto riguarda Mia, che ha iniziato a usare il telefono da poco tempo, Alessia è molto attenta alla gestione del suo utilizzo. Ad esempio, non permette l’uso del telefono a tavola e limita il tempo serale dedicato ai dispositivi a soli 20 minuti, dimostrando una responsabile attenzione all’uso dei media.





L’Ex Marito Paolo Calabresi

Alessia Marcuzzi è stata legata sentimentalmente a Paolo Calabresi fino al settembre 2022, quando la coppia ha annunciato ufficialmente la loro separazione dopo otto anni insieme. In un comunicato congiunto, Alessia e Paolo hanno chiarito che, nonostante la fine del loro matrimonio, la famiglia che hanno costruito insieme continuerà ad esistere. Un aspetto che rimane prioritario per entrambi è il benessere dei loro figli, Tommaso e Mia, che manterranno il loro rapporto di amore e affetto con entrambi i genitori.