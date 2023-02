Alice Acocella chi è la figlia di Bianca Guaccero? Età, data di nascita, chi è suo padre

Alice Acocella è la figlia della famosa e bravissima attrice italiana Bianca Guaccero. Sapete chi è suo padre? Lo scopriremo qui di seguito!

Curiosità

Alice Acocella è la figlia di Bianca Guaccero.

La figlia primogenita di Bianca Guaccero, Alice Acocella, è spesso presente sulla pagina Instagram della mamma. La Guaccero, ex conduttrice di Detto Fatto, pubblica spesso messaggi d’amore per la figlia sul social network.

La mia modella preferita!

Qual è l’età, la data e il luogo di nascita del soggetto?

Alice Acocella ha 8 anni. È nata il 15 novembre 2014 sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Chi è suo padre?

Suo padre è Dario Acocella, regista e sceneggiatore italiano. È nato a Napoli il 12 febbraio 1979 e attualmente ha 43 anni. Dopo un lungo fidanzamento, nel 2013 ha sposato la madre di lei, l’attrice Bianca Guaccero. La coppia si è separata nel 2017.

Chi è sua madre?

Bianca Guaccero è nata il 15 gennaio 1981 a Bitonto, in Italia. Ha iniziato la sua carriera nell’industria cinematografica all’età di 18 anni, partecipando al film Terra Bruciata. La Guaccero ha avuto una carriera di successo sia al cinema che in televisione. Ha condotto diversi programmi di successo, tra i quali Detto Fatto di Rai 2. Nel 2022 parteciperà come concorrente a Il cantante mascherato.

Scuola di Alice Acocella

L’attrice ha raccontato una storia in cui Alice ha iniziato a frequentare la scuola primaria.

Oggi è il primo giorno di scuola di Alice.

E ancora:

Questo sarà il primo giorno di scuola a Roma per lei, in una nuova classe con nuovi compagni che non ha ancora conosciuto.

Abbiamo scoperto che Alice frequenta la scuola a Roma.

FOTO con Alice Acocella

Bianca Guaccero aggiorna spesso il suo profilo Instagram, condividendo con i suoi follower momenti di vita quotidiana. Sono molte le foto che la ritraggono con la figlia Alice, così come gli scatti della sua vita professionale. Di seguito alcune foto del duo madre-figlia!