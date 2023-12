La Storia di Gianni Belleno e la Sua Vita Oggi

Gianni Belleno, noto cantante e batterista italiano, è salito alla ribalta anche per la sua relazione con l’artista Anna Oxa. In questo articolo, esploriamo la sua età, la vita privata, e scopriamo cosa è successo all’ex compagno di Anna Oxa.

Gianni Belleno Oggi

Gianni Belleno è una figura di spicco nella scena musicale italiana, riconosciuto per essere stato lo storico batterista del celebre gruppo musicale New Trolls. Nato il 17 febbraio 1949 a Genova, attualmente ha 73 anni. La sua carriera musicale ebbe inizio negli anni Sessanta quando si unì al gruppo Jets, per poi passare ai New Trolls nel 1966, rimanendovi fino al 1989.

È nel 1989 che il destino lo ha fatto incontrare con Anna Oxa durante una tournée, dando inizio a una storia d’amore che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.





La Vita Privata di Gianni Belleno

La storia d’amore tra Gianni Belleno e Anna Oxa è iniziata nel 1989 e si è conclusa nel 1999. Nonostante la lunga relazione, la coppia non ha mai convolato a nozze, evitando alla cantante un quarto matrimonio. Da questa relazione sono nati due figli: Francesca Belleno (1992) e Qazim Belleno (1997).

Tuttavia, la vita di Gianni Belleno ha visto anche altri capitoli. Prima della relazione con Anna Oxa, è stato sposato con Rosy Poretti, che purtroppo è deceduta a 59 anni.

Che Fine Ha Fatto Gianni Belleno

Dopo la fine della sua storia con Anna Oxa, Gianni Belleno ha continuato la sua carriera musicale, soprattutto con i New Trolls, portando avanti il mito della storica band. Oggi, il batterista è ancora attivo e partecipa a diversi tour musicali.

Sul fronte familiare, non è noto come sia attualmente il rapporto con i suoi figli. È da notare che Belleno è stato denunciato da Anna Oxa per non aver fornito il supporto finanziario necessario per il mantenimento dei figli. A seguito della denuncia, è stato condannato a risarcire sua figlia Francesca con una somma superiore a 25.000 euro.

In conclusione, Gianni Belleno ha attraversato una carriera musicale di successo e una vita privata complessa, segnata da relazioni familiari altalenanti. Oggi, continua a esibirsi e a condividere la sua passione per la musica con il pubblico di tutto il mondo.