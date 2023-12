Anna Pettinelli, celebre insegnante nel talent show “Amici 23”, ha recentemente svelato il suo nuovo amore, portando gioia nel suo cuore. Tuttavia, questo non è l’uomo che il pubblico aveva inizialmente scambiato per il suo compagno, ovvero l’ex partner di Arisa. Durante un’apparizione a “Verissimo”, Pettinelli ha condiviso dettagli sulla sua vita privata e ha anche parlato del suo rapporto con Rudy Zerbi.

Il Complicato Rapporto con Rudy Zerbi

Il rapporto tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi nel contesto di “Amici 23” è stato oggetto di discussione a causa della loro storia passata. In realtà, Pettinelli ha rivelato un dettaglio che Zerbi sembrava aver omesso fino ad ora: i due si conoscono da molti anni e hanno trascorso del tempo insieme in passato. Anna Pettinelli ha dichiarato:

“Io e Rudy ci conosciamo dal paleolitico, per un certo periodo siamo stati anche amici. Ci siamo visti per delle vacanze insieme, molto molto tempo fa, erano i primi anni Novanta. Siamo stati insieme a Santa Margherita Ligure. Un caffè insieme a lui non l’ho mai preso negli ultimi 5 anni, altrimenti glielo avrei avvelenato. Prima eravamo amici, qua dentro è diventato antipatico, qualcosa è cambiato.”





Il Nuovo Capitolo nell’Amore di Anna Pettinelli

Dopo aver gettato luce sul suo passato con Zerbi, Anna Pettinelli ha svelato il suo attuale stato sentimentale. È innamorata e felice grazie al suo compagno, Giuseppe, un cuoco di professione. Questo amore è sbocciato nel mese di maggio e sembra promettere un futuro radiante. Anna Pettinelli ha descritto Giuseppe nei seguenti termini:

“Va avanti da un bel po’, ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché è la sua professione, fa il cuoco, prima faceva tutt’altro. Si chiama Giuseppe, Beppe. Innamorarsi da grandi è tutta un’altra cosa, non ti parte il colpo di fulmine, mi sono innamorata piano.”

La vita privata di Anna Pettinelli ha sempre intrigato il pubblico, e ora, con il suo nuovo amore, i fan seguono con interesse i nuovi sviluppi della sua storia sentimentale. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli su questa coppia affiatata e delle sorprese che il futuro potrebbe riservare loro.