Grenbaud, pseudonimo di Simone Buratti, è un giovane streamer italiano che, a soli 20 anni, si è guadagnato rapidamente un posto di rilievo tra gli streamer più noti di Twitch Italia. Ma come è iniziata la sua carriera e il suo successo? Scopriamolo in dettaglio.

Dai Primi Passi su YouTube alla Celebrità su Twitch

La carriera di Grenbaud è iniziata nel 2014 su YouTube, con la serie di video intitolata “Risposte agli Insulti,” in cui insegnava ai ragazzi come rispondere in modo ironico alle provocazioni e al bullismo. Da YouTube, ha poi fatto il salto su TikTok. Tuttavia, è stato su Twitch che ha raggiunto l’apice della sua popolarità.

La sua prima trasmissione in diretta su Twitch risale a settembre 2020, e in pochi mesi ha scalato le classifiche di Twitch Italia, raggiungendo il terzo posto nella categoria “Just Chatting.” Il suo segreto? L’umorismo “cringe.”





Nel suo format, vediamo Grenbaud entrare in live Instagram di persone scelte a caso o consigliate dalla chat, impersonando un personaggio fittizio di nome Franco. Durante queste incursioni, improvvisa siparietti comici, esegue canzoni e pone domande senza senso che mettono a disagio il malcapitato di turno e gli spettatori stessi.

Tuttavia, a causa del suo stile provocatorio, Grenbaud ha più volte rischiato il ban su Twitch. Recentemente, è entrato in una live di Gaia Bianchi e Gaia Clerici, in cui una delle ragazze ha pronunciato una parola proibita su Twitch, scatenando una serie di reazioni negative. Questo ha portato alcuni utenti a scrivere nelle chat delle live di Grenbaud, incoraggiandolo a pronunciare la stessa parola, mettendo così in difficoltà lo streamer stesso.

La Musica è un Altro Suo Talento

Oltre a essere uno streamer di successo, Grenbaud è anche un cantante. La sua passione per la musica è nata fin da bambino, quando scriveva le prime canzoni e le registrava cantando nel microfono della macchina fotografica. La sua avventura musicale ha preso forma con il rap, e ha iniziato a scrivere i suoi primi brani su beat trovati su YouTube.

Il suo talento ha attirato l’attenzione di Cris Brave, che lo ha messo in contatto con l’etichetta discografica Cantieri Sonori, con cui Grenbaud ha firmato il suo primo contratto discografico.

Nel gennaio 2023, Grenbaud è entrato in una live Instagram di Natalia Maini, dando così inizio a una collaborazione che ha fatto felici i fan di entrambi. Natalia è diventata la spalla ufficiale di Grenbaud, partecipando a molte delle sue live e portando la sua spontaneità e simpatia alla comunità dello streamer.

Grenbaud ha condiviso con il pubblico che al momento è single, ma ha descritto il suo prototipo ideale di ragazza come bionda con occhi e carnagione chiara, timida ed educata.

Grenbaud, con la sua personalità unica e il suo talento, continua a intrattenere e coinvolgere il suo pubblico sia come streamer che come musicista emergente.