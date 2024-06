Alessandro Greco fa il suo ritorno in tv e tocca il cuore: “al mio figlio direi…”

Il conduttore Alessandro Greco si prepara a tornare sul piccolo schermo con Unomattina Estate a partire dal 3 giugno, affiancato dalla collega Greta Mauro. In un’intervista a DiPiù Tv, racconta le sue emozioni e parla con orgoglio del figlio appena laureato.





Alessandro Greco tornerà presto in televisione. Il conduttore sarà ai comandi di Unomattina Estate dal prossimo 3 giugno sui teleschermi di Rai 1, insieme alla collega Greta Mauro. Per l’occasione, Greco ha rilasciato un’intervista a DiPiù Tv, dove ha condiviso le sue emozioni prima del ritorno in TV e ha parlato con affetto di suo figlio, recentemente laureato. Lorenzo, il figlio del conduttore, ha trovato lavoro in un’azienda, ma coltiva anche un’altra passione: fa il cantante in una band. Alessandro Greco ha espresso il suo pensiero su cosa direbbe se suo figlio decidesse di lasciare il lavoro per dedicarsi alla musica a tempo pieno: “Gli direi che ogni lavoro va preso seriamente. Non basta l’amore per ciò che si fa, ci vogliono i risultati.”

Nell’intervista, Alessandro Greco ha parlato del suo imminente ritorno in TV. A partire dal 3 giugno, condurrà Unomattina Estate insieme a Greta Mauro su Rai 1. Greco ha raccontato di aver conosciuto la sua collega nel programma di Alberto Matano, La vita in diretta, dove entrambi sono spesso ospiti per commentare fatti riguardanti lo spettacolo e l’attualità. Colpito dall’energia e dalla simpatia di Greta, tra i due si è creata una bella intesa che ora si consolida con questa nuova avventura. “Siamo già al lavoro per la nostra trasmissione; racconteremo l’estate degli italiani, senza dimenticare l’attualità,” ha dichiarato Greco.

Le sfide della carriera televisiva

Durante l’intervista, Alessandro Greco ha anche riflettuto sulla sua carriera televisiva. Dopo aver espresso le sue emozioni per il ritorno in TV, il conduttore toscano ha ammesso di essere onorato di essere stato scelto per un programma così importante della prima mattina di Rai 1. L’ultima volta che aveva condotto una trasmissione risale al 2019.

La mancanza di continuità

Greco ha parlato apertamente della mancanza di continuità in televisione, un aspetto che ritiene fondamentale per chi fa il suo mestiere. “È vero, anche se nel frattempo ho presentato altre trasmissioni su Rai 2 come Dolce Quiz e Cook 40 ed ho fatto tante altre cose come la radio,” ha spiegato. Ha concluso rivelando che la mancanza di continuità in televisione è stata una delle sue maggiori sfide.

Alessandro Greco ha sempre dimostrato una grande passione per il suo lavoro. Con il ritorno a Unomattina Estate, si prepara a portare la sua energia e la sua esperienza in un programma che promette di essere coinvolgente e ricco di contenuti. Affiancato da Greta Mauro, il conduttore racconterà l’estate degli italiani, con un occhio sempre attento all’attualità. La nuova stagione rappresenta una grande opportunità per Greco di ritrovare quella continuità che tanto desidera e di regalare al pubblico momenti di intrattenimento e informazione di qualità.

In conclusione, il ritorno di Alessandro Greco in televisione è atteso con entusiasmo dai fan e rappresenta un’importante tappa nella sua carriera. Con Unomattina Estate, il conduttore si prepara a vivere una nuova avventura professionale, pronta a offrire al pubblico un’estate indimenticabile sul piccolo schermo.