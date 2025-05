Elisabetta Gregoraci: “Nathan non è viziato, ha la paghetta. In Kenya gli ho mostrato gli orfanotrofi”

La decisione di Mediaset di affidare la conduzione di Battiti Live a un’altra figura ha rappresentato un momento difficile per Elisabetta Gregoraci, che ha guidato il programma per sette anni. La conduttrice ha più volte espresso il suo dispiacere per questa scelta, definendola una ferita aperta. “Dopo sette anni mi hanno tolto il mio programma, Battiti Live, mi è dispiaciuto ma ora sto bene. Da questa esperienza ho creato la mia app Amaty, con cui offro un percorso con professionisti – psicologo, nutrizionista, personal trainer – per tornare a volersi bene”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.





L’uscita dal programma ha coinciso con altre significative trasformazioni nella vita di Gregoraci, tra cui il trasferimento del figlio Nathan Falco in un college svizzero e problemi di salute che l’hanno portata a riflettere sulla sua relazione con Giulio Fratini, che si è conclusa. “È stata una scelta aziendale, mi ha molto ferita. Ancora mi commuovo”, ha ammesso.

Nel raccontare il suo rapporto con Nathan Falco, Gregoraci ha sottolineato di essere il genitore più severo, impegnata a trasmettere valori e insegnamenti importanti. “È un percorso di crescita molto diverso da quello che ho avuto io. Tra i due genitori sono quella severa, quella dei no. Oggi magari gli danno fastidio, un giorno li apprezzerà. Già parte da una base fortunata, gli insegno il valore delle cose, riceve una paghetta mensile e deve saperla gestire, capire che niente è dovuto e non tutti hanno le sue possibilità”, ha spiegato.

La conduttrice ha anche affrontato il tema del rischio che suo figlio possa crescere viziato, affermando con fermezza che non lo permetterà. “Io detesto i figli di papà, lui è molto educato. In Kenya abbiamo casa, l’ho portato a fare un giro degli orfanotrofi, dove i bambini hanno un giocattolo in quindici, ci tengo a fargli capire che è un privilegiato”, ha raccontato.

Nonostante la distanza fisica dal figlio, Gregoraci cerca di mantenere un legame stretto e affettuoso. “Quando mi dice che mi ama mi sciolgo. Ora meno, però mi manda cuoricini rossi, è tanta roba. Io gli scrivo lettere, voglio che gli restino dei ricordi. Mia madre teneva degli album, con fotografie e annotazioni, ora che non c’è più mi danno conforto”. Quando sente la mancanza di Nathan Falco, non esita a prendere l’aereo per raggiungerlo anche solo per cena.

Il rapporto con l’ex marito Flavio Briatore continua a essere solido e orientato al benessere del loro figlio. Nonostante la separazione avvenuta anni fa, i tre mantengono una dinamica familiare positiva. “Ci vuole un grande lavoro. Non è che ti lasci ed è subito tutto perfetto. Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio. Molti ragazzi vengono utilizzati per scontrarsi, noi non lo abbiamo fatto. A volte discutiamo, è normale, però abbiamo fatto un ottimo lavoro”, ha dichiarato.

La conduttrice ha anche ricordato momenti difficili vissuti insieme a Briatore, come quando lui è stato operato per un tumore e lei per un’infezione. “Io e Flavio siamo come una squadra quando si tratta di affrontare le difficoltà. Quando è stato male e l’hanno operato ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, senza mollarlo un attimo, non è scontato”.

Nonostante le sfide personali e professionali degli ultimi anni, Elisabetta Gregoraci dimostra di aver trovato nuovi modi per affrontare la vita e costruire progetti significativi. La sua app Amaty rappresenta uno strumento per aiutare le persone a ritrovare il benessere fisico e mentale attraverso il supporto di esperti.