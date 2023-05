Almanacco di oggi 13 maggio 2023, fatti e venti del giorno

Benvenuti nell’almanacco di oggi, 13 maggio 2023. In questo articolo, esploreremo gli eventi storici, i compleanni delle celebrità e gli avvenimenti di rilievo che caratterizzano questa giornata. Scopriremo curiosità interessanti, fatti storici e molto altro ancora. Preparati a immergerti nel passato e a scoprire cosa rende il 13 maggio una data speciale.

Eventi storici del 13 maggio

1. 1607: Fondazione della Colonia di Jamestown

Il 13 maggio 1607, un gruppo di coloni inglesi guidati da Captain John Smith fondò la Colonia di Jamestown in Virginia, diventando la prima colonia inglese permanente nel Nuovo Mondo. Questo evento segnò l’inizio della presenza inglese nelle Americhe e rappresentò un punto di svolta nella storia della colonizzazione delle Americhe.

2. 1888: Apertura dell’Esposizione Universale di Barcellona

Nel 1888, l’Esposizione Universale di Barcellona aprì le sue porte, attirando visitatori da tutto il mondo. L’esposizione rappresentò un momento di grande importanza per la città di Barcellona, in quanto segnò il suo ingresso nella scena internazionale come un centro culturale e artistico di rilevanza.

3. 1954: Fine della Battaglia di Dien Bien Phu

La Battaglia di Dien Bien Phu, uno degli scontri chiave della guerra d’Indocina, giunse al termine il 13 maggio 1954. Le forze vietnamite guidate dal Generale Vo Nguyen Giap sconfissero l’esercito francese, mettendo fine all’occupazione francese in Vietnam e aprendo la strada per la creazione del Vietnam del Nord.

Compleanni delle celebrità del 13 maggio

Scopriamo quali celebrità festeggiano il loro compleanno il 13 maggio:

1. Robert Pattinson

L’attore britannico Robert Pattinson, noto per il suo ruolo di Edward Cullen nella serie di film “Twilight”, compie oggi gli anni. Nato nel 1986, ha guadagnato fama internazionale grazie al suo talento e al suo carisma sul grande schermo.

2. Stevie Wonder

La leggenda della musica Stevie Wonder, nato nel 1950, celebra il suo compleanno oggi. Con una carriera musicale straordinaria che spazia dal soul al pop, Wonder è uno dei musicisti più influenti e ammirati di tutti i tempi.

3. Daphne du Maurier

L’autrice britannica Daphne du Maurier, conosciuta per i suoi romanzi gotici e psicologici come “Rebecca” e “I racconti del terrore”, nacque il 13 maggio 1907. Le sue opere sono diventate dei classici della letteratura e hanno ispirato numerosi adattamenti cinematografici.

Curiosità interessanti sul 13 maggio

Ecco alcune curiosità affascinanti legate al 13 maggio: