Amanda Lear chi è l’ex fidanzato toy boy Manuel Caselli?

Amanda Lear e Manuel Caselli si sono avvicinati per la prima volta quando Amanda conduceva il programma Il brutto anatroccolo su Italia 1. Da quel momento è iniziata una relazione che è durata dal 2002 al 2008.

In questo periodo la fama di Manuel in TV ha iniziato a crescere, portando all’accusa di aver sfruttato la sua popolarità per scopi personali. Ha fatto parte del cast dell’Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura. In questo periodo si dedica anche al cinema, al teatro e alla pittura, ma la sua più grande passione è l’interior design.

Il suo successo e la sua competenza nella gestione immobiliare e nell’interior design lo portano a essere nominato conduttore, insieme a Giulia Garbi, di Chi sceglie la seconda casa?, trasmesso per due stagioni su Dove e La7d. Nel 2020, Discovery lo nomina Talent della rete Home&Garden per presentare Ok la casa è giusta!, il primo game show immobiliare italiano in televisione.

La causa dello scioglimento della relazione tra Amanda Lear e Manuel Caselli.

Amanda Lear ha dichiarato che la relazione con il suo ex fidanzato, Manuel Caselli, era difficile. Sembra che la relazione tra Amanda Lear e Manuel Casella sia terminata a causa di differenze di personalità, come ha riferito l’ex modella di Intimo a Domenica In.

La modella è stata ospite di un’edizione condotta da Simona Ventura e ora è una designer d’interni professionista. Inoltre, i due conducono il programma televisivo “Ok, la casa è giusta” su Canale 56, dove forniscono indicazioni e consigli sull’arredamento delle case.

Il legame con Amanda Lear, terminato diversi anni fa, ha lasciato in lui un’impressione positiva, che lo ha spinto a scoprire il suo lato gentile e semplice che non sapeva di possedere.

Agli occhi di chi non la conosce, Amanda può sembrare una persona formidabile, ma è stata in grado di far emergere la mia natura più gentile e premurosa. Al contrario, il mio atteggiamento irascibile era qualcosa che lei non riusciva a tollerare. Questo lo ha rivelato ai microfoni di Rai 1.

In un’intervista rilasciata al settimanale “Diva e Donna”, la Lear ha dichiarato di ritenere che non ci sia niente di peggio per una donna della sua età. Amanda ha poi aggiunto che Manuel è ancora l’uomo della sua vita e il suo unico rimpianto è quello di aver proiettato su di lui il bisogno di un figlio.

Manuel Caselli è attualmente sposato con Linda ed è padre orgoglioso di Sofia. Ricorda con affetto la poliedrica Amanda Lear, che era cantante, pittrice e artista.