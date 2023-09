Amedeo Minghi chi era la moglie Elena Paladino? Età, causa morte e figli

Amedeo Minghi è un artista affermato e amato dal pubblico, ma dietro il successo c’è sempre una persona speciale che ha supportato il cantautore in ogni momento della sua vita: la moglie Elena Paladino. La loro storia d’amore è iniziata nel 1973, quando si sono sposati e hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia Annesa. In seguito, è nata anche Alma. La loro intesa è stata totale fin dall’inizio, un colpo di fulmine che ha resistito al tempo.

L’incoraggiamento di Elena Paladino

Elena è stata sempre vicina ad Amedeo lungo tutta la sua carriera, sostenendolo nei momenti difficili e incoraggiandolo a non mollare mai. Nel 1983, ad esempio, Amedeo partecipò al Festival di Sanremo con la canzone ‘1950’, ma non riuscì a vivere serenamente quella esperienza. Elena, però, era lì al suo fianco:

“Non volevo farlo quel Sanremo, infatti arrivai ultimissimo. Mia moglie era venuta a Sanremo per la finale e si era comprata un vestito bellissimo. Ho pensato più volte di ritirarmi, lei mi ha sempre sorretto. Mi ha riportato sulla retta via in un paio di occasioni in cui stavo mollando seriamente”.

Il ricordo di Elena Paladino

La vita privata di Amedeo Minghi è sempre stata riservata, ma sappiamo che le figlie Annesa e Alma hanno seguito le orme del padre. Annesa lavora e collabora con il papà, mentre Alma ha scelto di intraprendere la professione di giornalista. Nonostante la scomparsa prematura di Elena nel sonno nel 2014, Amedeo non smette mai di omaggiare la moglie pubblicamente e di tenerla sempre nei suoi pensieri. Nel 2018, per esempio, ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle quasi a scopo terapeutico per riprendersi dopo il grave lutto. In una precedente intervista, Amedeo aveva confessato:

“Sicuramente mi avrebbe detto di partecipare. Questa a Ballando con le stelle è stata un’esperienza terapeutica”.

La storia d’amore tra Amedeo Minghi ed Elena Paladino è una di quelle che sembrano esistere solo nei film. Elena è stata la moglie perfetta per Amedeo, sostenendolo in ogni momento della sua vita e della sua carriera. Anche se non è più qui con noi, il ricordo di Elena continua ad essere presente nella vita del cantautore e delle sue figlie.