Amici, Holden sorprende tutti cantando senza autotune: il video e la reazione dei professori

È stata una serata intensa su Canale 5, con una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi che continua a conquistare il pubblico. In questa puntata, uno degli allievi più talentuosi, Holden, è stato protagonista di un’esibizione particolare e inedita per lui.

L’esibizione di Holden senza autotune

Durante il compito assegnato dalla maestra Pettinelli, Holden, figlio di Paolo Carta e Laura Pausini, ha dovuto affrontare una sfida importante: cantare senza l’ausilio dell’autotune. Seduto al pianoforte, ha iniziato la sua esibizione, consentito solo un effetto riverbero per accompagnare la sua voce. Il risultato è stato semplicemente meraviglioso.

Holden si è dimostrato lontano dalla categoria di cantanti che senza autotune non riescono a mantenere la tonalità corretta. Al contrario, ha mostrato una padronanza vocale straordinaria e una grande musicalità. I professori e il pubblico sono rimasti entusiasti di questa performance unica, e lo stesso Holden ha concluso con un sorriso di soddisfazione.





La reazione dei professori

La maestra Pettinelli non ha esitato a elogiare Holden per la sua prestazione straordinaria. Ha ringraziato Zerbi per avergli dato questa opportunità e ha assegnato al cantante un voto pari a 9. Anche Rudy Zerbi si è congratulato con Holden per la sua brillante esibizione.

La puntata è proseguita con le altre esibizioni degli allievi e i giudici Anbeta per la danza e Gabri Ponte per il canto hanno dato il loro contributo con le loro valutazioni.

Non perdete l’occasione di guardare il video dell’esibizione di Holden, un momento indimenticabile che dimostra ancora una volta il talento straordinario presente in questa edizione di Amici.