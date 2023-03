Amici, Megan è fidanzata? La realtà

Ad Amici, la storia passionale tra Megan e Gianmarco ha fatto parlare di sé. Il talent show di Maria De Filippi sarebbe stato impreziosito dalla presenza di questa coppia di alto profilo, la cui relazione è stata una montagna russa di emozioni. Nonostante le turbolenze, i due sono riusciti a rafforzare il loro legame, che sembrava molto forte prima dell’inizio del serale.

Le speculazioni su ciò che potrebbe accadere tra Megan e Gianmarco si moltiplicano! I fan del talent show di Canale 5, Amici serale, si stanno appassionando sempre di più a questa storia e sono ansiosi di sapere se Megan è fidanzata o meno. Chissà cosa ci riserverà il futuro?

Quanto sono legati Megan e Gianmarco ad Amici? Che tipo di legame condividono?

Megan e Gianmarco si sono avvicinati sempre di più dall’inizio del serale della scuola di Maria De Filippi! Il primo appuntamento è stato un successo assoluto e i vari talenti hanno dato vita a performance incredibili. È stato un incredibile percorso di avvicinamento e di crescita per i due!

Il percorso di Megan sulla rete ammiraglia Mediaset è stato interrotto, perché lei e NDG sono stati entrambi eliminati con il cuore!

Dopo la sua uscita dal talent show, Megan è stata incredibilmente grata per l’opportunità che le è stata data e ha espresso il suo apprezzamento. Tuttavia, molti hanno notato che Megan non ha menzionato Gianmarco, il suo partner di allora. Questo ha provocato speculazioni sul fatto che la coppia stia ancora insieme o meno.

La reazione di Gianmarco alla situazione di Megan.

Mentre il destino di Megan era in bilico durante la puntata di Amici serale, le telecamere si sono ripetutamente concentrate su Gianmarco, che era nella squadra avversaria. Il suo nervosismo era palpabile mentre attendeva nervosamente il risultato.

Le lacrime di Gianmarco scorrono copiose e quando Megan scopre di dover lasciare il programma, ringrazia tutti e si congeda da loro, senza degnare Gianmarco di uno sguardo. Tra i due non si scambia nemmeno uno sguardo.

È stata una situazione davvero straordinaria, e forse in quel momento la loro attenzione era rivolta altrove. Ma dopo la trasmissione, Megan è andata su Instagram per esprimere la sua immensa gratitudine a tutti coloro che l’hanno sostenuta, in particolare a sua madre. Non è stata detta una sola parola su Gianmarco, e chi ha prestato attenzione ha notato che non ha nemmeno apprezzato il post di Megan sul social.