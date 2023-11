Analisi della Grafia di Filippo Turetta: “Poco Spazio tra le Lettere, Emerge una Sorta di Bulimia Affettiva”

L’omicidio di Giulia Cecchettin, e l’accusa rivolta a Filippo Turetta, ha scosso l’opinione pubblica. Mentre il giovane è detenuto in attesa del processo, le indagini continuano a svelare nuovi dettagli sulla vicenda. Tra questi, c’è anche un’interessante analisi della grafia di Turetta, fornita da una nota grafologa.

Indagini in Corso e la Perizia Psichiatrica

Nonostante Filippo Turetta abbia ammesso, nelle dichiarazioni rese al gip, di aver ucciso Giulia Cecchettin, le indagini sulla sua condotta sono ancora in corso. In questa fase, la perizia psichiatrica non è una priorità. L’analisi dei reperti, compresa un’auto in Germania, è fondamentale per gettare luce sui dettagli del caso. La difesa di Turetta non ha ancora presentato istanze, e la possibilità di problemi mentali non risulta dagli atti processuali. Tuttavia, il futuro potrebbe vedere una consulenza di parte.

L’Analisi della Grafia di Filippo Turetta

Sara Cordella, docente di Metodologia e Grafologia Peritale, ha esaminato una firma di Filippo Turetta e identificato tre caratteristiche rilevanti. La prima è la “stretta tra lettera e lettera,” indicativa di un’assenza di generosità nella percezione dell’altro. Questo aspetto suggerisce una mancanza di spazio concesso agli altri.





La seconda caratteristica è la “pendenza verso destra,” che suggerisce un prolungato interesse verso gli altri, quasi una bulimia affettiva. Tale tratto potrebbe essere associato a un profilo di gelosia ossessiva.

Infine, la terza caratteristica è la scrittura da bambino, indicativa di una mancanza di evoluzione nel modello scolastico. Questo potrebbe suggerire un progresso limitato sul piano intellettivo.

Quest’analisi della grafia offre uno sguardo interessante sulla personalità di Filippo Turetta, ma non costituisce una diagnosi ufficiale. Tuttavia, potrebbe fornire ulteriori elementi da considerare nel corso delle indagini.

L’analisi della grafia di Filippo Turetta offre una prospettiva intrigante sulla sua personalità e potrebbe contribuire alla comprensione dei dettagli di questa complessa vicenda.