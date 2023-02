Andrea Piazzolla quello che non sai: età, moglie, figlia, processo, eredità Gina Lollobrigida

Andrea Piazzolla, classe 1987, è stato manager e segretario di Gina Lollobrigida, la celebre attrice scomparsa lunedì 16 gennaio 2023.

Andrea Piazzolla età

Andrea Piazzolla, classe 1987, è stato manager e segretario di Gina Lollobrigida, la diva tristemente scomparsa lunedì 16 gennaio 2023. Per molti anni Piazzolla ha mantenuto un legame forte e speciale con l’attrice, che lo chiamava addirittura figlio. Dopo essere stato suo assistente, Andrea Piazzolla è stato nominato amministratore unico della società “Vissi d’Arte”, incaricata di gestire tutti i beni della Lollo.

Andrea Piazzolla età, moglie, figlia

Andrea Piazzola, 35 anni, e la sua compagna Adriana sono andati a vivere con Gina Lollobrigida nel 2015. Nel maggio 2020 la coppia ha dato il benvenuto a una figlia che ha preso il nome dell’attrice e i tre hanno formato una famiglia molto unita.

Per tutta la durata del suo impiego, l’assistente della diva è stata costretta a smentire le affermazioni dei parenti dell’attrice.

Milko Skofic, suo figlio, e Francisco Javier Rigau, il suo ex marito, hanno entrambi affermato che egli ha approfittato della sua relazione con Gina per il proprio tornaconto.

Patrimonio di Gina Lollobrigida

Processo

Piazzolla è stato portato in tribunale tra il 2013 e il 2018 a causa delle prove presentate dal tribunale secondo cui il suo ex assistente avrebbe sottratto fondi e beni per un valore totale stimato di circa 3 milioni di euro.

A questi si aggiungono una collezione di cimeli, quadri e arredi stimati in 300mila euro, oltre alla vendita di un veicolo di lusso, una Jaguar, avvenuta nella seconda metà del 2018.

Dopo alcuni mesi, il tribunale ha concluso le indagini e ha nominato Eleonora Lombardi come giudice tutelare per salvaguardare il patrimonio della Lollobrigida.

Il tribunale ha rilevato che l’attrice aveva avuto l’impressione che il trasferimento dei beni in un altro luogo fosse stato fatto solo per proteggerli da eventuali azioni dell’autorità giudiziaria.

Nel corso della sua vita, la Lollo ha sempre difeso la sua assistente.

La diva ha dichiarato di essersi guadagnata il diritto di fare ciò che vuole con il suo denaro duramente guadagnato, avendo lavorato per 75 anni senza ricorrere al furto. Ha fatto notare che ci sono persino persone famose che hanno lasciato il loro patrimonio ai loro gatti, anche se lei non ne ha uno.