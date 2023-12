Un Ritorno in Rai e una Conversazione Intima

Dopo una recente intervista a “Belve”, Anna Oxa è tornata sul piccolo schermo, ospite del salotto di Mara Venier su Rai. Durante la conversazione, la cantante ha condiviso dettagli intimi sulla sua nuova vita immersa nella natura e sulla scomparsa della madre. Inoltre, ha ripercorso con la conduttrice le tappe fondamentali della sua straordinaria carriera musicale.

La Scelta di una Vita nella Natura

Anna Oxa ha iniziato raccontando la sua decisione di vivere in mezzo alla natura. Ha spiegato che la vita in città le sembrava oppressiva e caotica, mentre la vita a contatto con la natura è molto più in armonia con la sua vera natura. Ha condiviso il suo profondo legame con la natura, spiegando che non ha bisogno di spiegare chi è o cosa fa, poiché la natura stessa lo sa. Questa scelta è stata così naturale per lei che non ha dovuto fare alcuno sforzo: “Quella era la mia natura, dovevo solo perseguirla.”

Una Carriera Musicale Straordinaria

Nel corso dell’intervista, Anna Oxa ha ripercorso la sua carriera musicale, condividendo aneddoti e ricordi emozionanti. Ha sottolineato che preferisce definirsi un’artigiana del suono e della voce piuttosto che un’artista, poiché ritiene che il termine “artista” sia diventato troppo inflazionato. Ha spiegato che la musica è sempre stata parte di lei sin dall’infanzia e che non c’è mai stata una separazione tra sé stessa e il suono. Ha definito il suono come una presenza costante nella sua vita.





La Scomparsa della Madre e la Visione della Vita

Anna Oxa ha anche toccato l’argomento delicato della scomparsa della madre. Ha condiviso una prospettiva profonda sulla vita e sulla morte, sottolineando che nasciamo con la vita e la morte insieme. Ha descritto la morte come un passaggio naturale e necessario per la comprensione della vita stessa. Mentre ha ammesso di aver vissuto il dolore per la perdita della madre, ha anche sottolineato che, col tempo, ha imparato a vedere la morte come parte di un continuo ciclo di trasformazione. Ha enfatizzato l’importanza di affrontare il dolore e consentire che si trasformi in una forza positiva.

Una Carriera di Successi a Sanremo

Anna Oxa ha partecipato ben quindici volte al Festival di Sanremo, una carriera ricca di cambiamenti e trasformazioni. Ha spiegato che non si è mai legata a un’immagine o a un’idea di sé stessa, ma ha sempre abbracciato il cambiamento. Ha descritto il suo percorso come una continua rinascita, sottolineando che si trasforma costantemente.

L’Amore per i Figli e il Ruolo dei Genitori

Durante l’intervista, Anna Oxa ha condiviso il suo punto di vista sull’amore e sul ruolo dei genitori. Ha enfatizzato che l’amore è uno stato e spesso lo confondiamo con i nostri bisogni personali. Ha parlato apertamente degli errori che ha fatto come madre, sottolineando che gli errori sono parte integrante dell’esperienza umana. Ha poi parlato con orgoglio dell’autonomia dei suoi figli e ha evidenziato che il compito di un genitore è quello di rendere i propri figli autonomi e lasciarli andare.

In questa conversazione sincera e intima, Anna Oxa ha condiviso il suo amore per la natura, la sua visione della vita e la sua carriera straordinaria, dimostrando ancora una volta la sua profonda sensibilità e saggezza.