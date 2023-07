Anna Papa: Un addio alla guerriera del sorriso che ha lasciato un vuoto nella comunità

Un messaggio d’addio

Anna Papa, scomparsa prematuramente a soli 30 anni, ha voluto lasciare un ultimo messaggio a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata: “Questo è un arrivederci, sarò sempre in ogni persona che mi ha conosciuto”. La giovane madre di due figli ha lottato coraggiosamente contro una malattia grave, ma purtroppo il 7 luglio ha perso la sua battaglia.

Una vita piena

Nonostante le difficoltà, Anna ha vissuto una vita intensa, colma di gioie, fatiche e soddisfazioni, soprattutto grazie alla sua amata famiglia. Il suo marito è stato al suo fianco, insieme hanno costruito una famiglia e hanno dato vita a due splendidi figli, che rappresentavano tutto il suo amore. “Non ho mai temuto tutto questo”, ha dichiarato Anna, “vi chiedo di credere anche voi”.

Un commosso omaggio

Luca, il marito di Anna, ha dedicato un commosso omaggio alla moglie: “Spirito libero che sorrideva alla vita, corri adesso in prati di girasoli, corri in sentieri che sono colmi di gioia. Mi manchi, ma risiedi nel mio cuore, ora e per sempre”. Ha ricordato Anna come una guerriera, sempre vivace e piena di sé.

Un addio sentito

I funerali di Anna Papa si terranno oggi, 10 luglio, alle ore 15 presso il Campo Sportivo di Valmorel. La comunità di Limana, la piccola località dove Anna gestiva il negozio di alimentari Zagara, è unita nel dolore per questa perdita.

L’eredità di Anna

I social media si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio per Anna. Tra questi, spicca quello della sindaca di Pieve di Cadore, Sindi Manushi, che ha espresso il suo dolore per questa ingiusta perdita: “Quando ho letto il tuo pensiero all’epigrafe, così amorevole e privo di rancore davanti alla vita, mi sono vergognata della mia reazione scomposta. Vivere e morire con dignità e con grazia è una qualità che solo i grandi posseggono. E tu sei sempre stata grande”.

Un esempio di coraggio e grazia

Il coraggio, la forza e la grazia di Anna Papa rimarranno sempre un esempio di vita per tutti coloro che l’hanno conosciuta. Nonostante la sua giovane età e la lotta contro la malattia, ha affrontato ogni sfida con un sorriso e una determinazione straordinaria, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.