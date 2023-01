Anticipazioni Terra Amara puntata oggi 7 gennaio 2023

Per mettere fine all’assedio di Demir alla casa di Yilmaz e Fekeli, Zuleyha esce fuori, ma Demir, in preda alla rabbia, spara a Yilmaz nella schiena. Mujgan, Figen e Sabahattin si uniscono per salvarlo. Durante la convalescenza, Yilmaz sogna e chiama Zuleyha in presenza di Mujgan, che entra in crisi e confessa a Fekeli di voler lasciare Yilmaz, ma di non esserne in grado. Le conseguenze della fuga di Zuleyha sono dolorose: Demir le porta via Adnan, con l’accordo di Hunkar. Credendo che Yilmaz sia morto a causa sua e avendo perso suo figlio, Zuleyha cade in una profonda tristezza. Anche Gaffur è convinto che Yilmaz sia morto e che Demir finirà in carcere per il suo omicidio, ma spera di poter migliorare il suo status. Gulten, credendo che Yilmaz sia morto per via del racconto del fratello, è disperata finché Hunkar non convoca tutti e rivela la verità.