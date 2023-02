Anticipazioni Uomini e Donne oggi 20 febbraio 2023: Trono classico e over, ultime news

Armando è nel mirino di Gianni Sperti per gli appuntamenti. L’appuntamento con Uomini e donne è confermato per la settimana dal 20 al 24 febbraio 2023, con le nuove puntate che andranno in onda su Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show lasciano intendere che si parlerà nuovamente delle vicende di Riccardo Guarnieri. Il quale è ormai pronto a voltare definitivamente pagina (per l’ennesima volta).

Ci sarà spazio anche per le vicende di Armando, che in questi nuovi appuntamenti con il talk show finirà per scatenare l’ira di Gianni Sperti. Sperti è pronto ad attaccarlo e a castigarlo in studio.

Gianni è arrabbiato con Armando: Uomini e donne in anteprima dal 20 al 24 febbraio

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma fino al 24 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che tra Gianni e Armando si riaccenderà il confronto, visto che l’opinionista non esiterà a puntare il dito contro il cavaliere napoletano.

Secondo Gianni, Armando non sarebbe interessato a nessuna nuova dama presente nel parterre e sottolineerà il fatto che sono anni ormai che il cavaliere napoletano è presente in studio senza mai portare a termine una scelta definitiva.

Gianni non avrà problemi a “smascherare” Armando e a fargli notare che il cavaliere starebbe quasi perdendo tempo in studio.

Riccardo Guarnieri volta pagina e presenta in anteprima Uomini e donne dal 20 al 24 febbraio.

Gli occhi saranno puntati anche su Riccardo Guarnieri: dopo l’addio a Gloria e dopo il confronto serrato con Ida Platano, per il cavaliere pugliese è arrivato il momento di voltare pagina.

Riccardo ha conosciuto meglio Michela durante le ultime registrazioni di questa stagione. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda fino al 24 febbraio rivelano che la frequentazione tra i due arriverà già al capolinea.

Riccardo prenderà in mano la situazione e metterà fine alla conoscenza con la signora.

Ivan dovrà affrontare un triplo rifiuto: non solo quello di Desdemona e Paola, ma anche il “due di picche” di Tina Cipollari.

Federico è assente dallo studio: anticipazioni di Uomini e donne al 24 febbraio

L’assenza in studio di Federico Nicotera non passerà inosservata, stando alle anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne.

È sempre meno probabile che la sua fatidica scelta finale abbia a che fare con l’ultima registrazione, visto che il ragazzo non ha partecipato alle riprese del talk show. Al contrario di Lavinia e Nicole, che erano entrambe presenti alla trasmissione (anche se non si è parlato dei loro percorsi amorosi).