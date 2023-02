Anticipazioni Uomini e Donne oggi 8 febbraio 2023: Trono over e classico ultime news

Preparatevi a una relazione esplosiva su Riccardo Guarnieri nelle prossime puntate di Uomini e Donne, mentre Lavinia fa vacillare i suoi corteggiatori!

Sintonizzatevi su Uomini e Donne lunedì, martedì e mercoledì per avere delle sorprese inaspettate! Riccardo Guarnieri farà una potente apparizione in studio, mentre alcuni dei protagonisti del programma incontreranno nuovi corteggiatori. Lavinia Mauro, invece, scuoterà la situazione mandando la madre a interagire con i due ragazzi. Come reagiranno i protagonisti? Possiamo solo immaginare le due reazioni contrastanti! Non perdetevi questo emozionante episodio!

Resta in contatto con Riccardo di Uomini e Donne e con gli ultimi arrivi! Scommettete dal 6 febbraio al 2023 per vivere un’esperienza emozionante!

Preparatevi a una settimana esplosiva di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 da lunedì 6 a mercoledì 8 febbraio! Riccardo Guarnieri sarà messo alle strette da Gloria, che ha ricevuto una denuncia per aver scritto a una ragazza di 21 anni. Nonostante i suoi tentativi di difendersi, alla fine inviterà Gianni Sperti a controllare il suo cellulare. Ma niente paura: l’analisi dell’opinionista non rivelerà nulla di troppo compromettente!

Infine, Gloria e Riccardo, oggetto di una recente relazione, si separeranno tristemente a causa di alcune affermazioni di Guarnieri su Ida. Roberta Di Padova, invece, sarà felice di essere corteggiata da due nuovi pretendenti e li accetterà entrambi. Anche Claudio avrà quattro nuove dame tra cui scegliere e le incontrerà volentieri. Quanto a Biagio Di Maro, chiuderà finalmente la storia con Carla.

Preparatevi a vivere giorni emozionanti a Uomini e Donne! Dal 6 all’8 febbraio arriverà la madre di Lavinia e non mancheranno i baci romantici tra Federico e lei! Non perdetevi tutti i drammi e la passione!

Preparatevi a una corsa sfrenata sul trono classico! Nelle prossime puntate del 6-8 febbraio di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Lavinia Mauro porterà in esterna i suoi corteggiatori, ma con un colpo di scena: farà andare con loro la madre per chiacchierare! Alessio Corvino sarà molto più timido del suo rivale, Alessio Campoli, che invece riesce a rimanere freddo e raccolto. Più tardi, in studio, Lavinia riceverà un mazzo di fiori dal padre e deciderà di ballare con Corvino! Sarà sicuramente un viaggio emozionante!

Nicole e Andrea saranno totalmente in sintonia, mentre Sebastiano e Luca saranno sfortunati. Federico Nicotera uscirà con entrambe le corteggiatrici e Alice lo stupirà con un video speciale che culminerà in un bacio appassionato. Carola e Federico si abbracceranno sulla neve e, tornati in studio, Federico travolgerà Alice con un ballo romantico, lasciando il rivale a bocca asciutta.