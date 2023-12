Antonella Clerici celebra i suoi 60 anni e a E’ sempre mezzogiorno arriva Mara Venier in studio, la reazione di stupore di Clerici è incredibile

Antonella Clerici, la celebre conduttrice televisiva di Legnano, festeggia oggi il suo 60° compleanno. Già dalle prime ore del mattino, i social network si sono riempiti di messaggi di auguri carichi di affetto per la conduttrice. Ma le sorprese non si sono limitate agli abbracci virtuali: anche in diretta TV, durante il suo programma su Rai1 “È sempre mezzogiorno”, lo staff le ha riservato una sorpresa speciale.

Una Sorpresa Speciale per il Compleanno in Diretta TV

Nel mondo della televisione italiana, Antonella Clerici è una favorita indiscussa. Oggi festeggia il suo 60° compleanno, e i suoi fan non hanno perso tempo nel riempire i social media di affettuosi auguri di compleanno. Tuttavia, le sorprese non si sono limitate al mondo virtuale. Durante la trasmissione del suo programma “È sempre mezzogiorno” su Rai1, il suo team di produzione aveva preparato una deliziosa sorpresa.





Man mano che l’orologio si avvicinava al giorno speciale di Antonella, lo studio è stato invaso dalla danza sulle note di “Bagno a mezzanotte” di Elodie, con testi personalizzati per l’occasione. La performance ha lasciato Antonella Clerici visibilmente felice, e ha applaudito l’entusiasmo dei suoi colleghi. Dopo l’esibizione di danza, le è stata presentata una torta profiteroles, la sua preferita, suscitando un sorriso radiante e gratitudine dalla festeggiata.

Antonella ha espresso la sua gioia, dicendo: “Un compleanno non sarebbe completo senza i miei cari. Sono entusiasta di essere qui con tutti voi, a festeggiare in questo modo perché sono davvero felice. La mia piccola ha finito di preparare la torta al cioccolato per me la scorsa notte, così l’ho trovata pronta stamattina.” Queste parole riflettono la sua gratitudine e felicità per le celebrazioni in corso.

Un Messaggio Affettuoso dalla Figlia Maelle

Un altro momento commovente durante la festa di compleanno di Antonella Clerici è stato un messaggio affettuoso dalla figlia, Maelle. Maelle ha utilizzato Instagram per condividere i suoi affettuosi auguri per sua madre, e Antonella, a sua volta, ha condiviso il messaggio. Il messaggio di Maelle, “Tanti auguri alla mamma migliore di sempre”, ha aggiunto un tocco personale e intimo alle festività del compleanno. Maelle è il frutto del precedente matrimonio di Antonella con Eddie Martens, e il suo messaggio ha evidenziato il forte legame madre-figlia che condividono.

La Sorpresa di Mara Venier in Diretta

Le sorprese per il compleanno di Antonella Clerici non si sono fermate qui. Durante la trasmissione in diretta su Rai1, Mara Venier ha fatto un’apparizione inaspettata nello studio televisivo, portando con sé un enorme bouquet di rose rosse. Antonella è rimasta sia incredula che felice per l’improvvisa presenza di Mara. Davanti alle telecamere, le due hanno condiviso un caloroso abbraccio, una dimostrazione dell’affetto profondo che va oltre la loro relazione professionale. Questo gesto ha messo in evidenza il forte legame e l’amicizia tra queste due icone della televisione italiana.